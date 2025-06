Peszko wyłożył karty na stół. "To jeden z gorszych w historii"

Kończący się czerwiec na pewno przejdzie do historii polskiej piłki. Odebranie opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu, rezygnacja 36-latka z gry w kadrze, porażka 1:2 z Finlandią, odejście Michała Probierza ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski, pożegnanie Kamila Grosickiego z kadrą, a następnie zapowiedź chęci powrotu. A to ciągle jednak nie koniec tego miesiąca.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny ostro o reprezentacji U-21: Oni pokazali zupełnie inną dyscyplinę sportu!

Sławomir Peszko skomentował zamieszanie wokół reprezentacji Polski

Swoim spojrzeniem na ostatnie wydarzenia związane z reprezentacją Polski podzielił się Sławomir Peszko w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Nie jest to najlepszy moment... To jeden z gorszych czerwców w historii polskiego futbolu - ocenił.

Zobacz też: Sceny w studiu Polsatu. Hajto ruszył. "Śmiejesz się jeszcze bezczelnie"

- Cała ta sytuacja z Robertem Lewandowskim jest niesmaczna. Można to było załatwić po dżentelmeńsku, na spokojnie. A nie robić z tego aferę narodową. [...] Mam swoje zdanie, o którym nie chcę głośno mówić. Mam wiedzę, jak to było, od Roberta - powiedział Peszko.

W rozmowie były reprezentant Polski wskazał także, kto powinien zostać nowym selekcjonerem. - Dużo mówi się o trenerze Skorży. Ma doświadczenie, był przy kadrze, zwiedził wiele klubów. Wybór jest oczywisty - stwierdził. Powiedział także, że pozytywnie zapatruje się na ewentualny powrót Kamila Grosickiego do reprezentacji Polski.

A kiedy poznamy nowego selekcjonera? Według wszelkich doniesień wszystko wskazuje na to, że wydarzy się to do końca czerwca, przed zjazdem delegatów, które zaplanowane jest na 30 czerwca.