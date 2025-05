Cristiano Ronaldo zdobył w poniedziałek swoją 25. bramkę w tym sezonie ligowym. Zapewniła mu drugą z rzędu koronę króla strzelców ligi saudyjskiej. Ale to jedyne sukcesy Portugalczyka w Azji. Nie wiadomo, co będzie dalej z jego karierą.

Co Ronaldo miał na myśli po ostatnim meczu w sezonie?

Po wyjazdowym spotkaniu Al Nassr z Al Fateh Cristiano Ronaldo opublikował krótki, trzyzdaniowy post w mediach społecznościowych. Jednak jego treść trudno jednoznacznie interpretować. Fani futbolu na całym świecie zastanawiają się, o co mu dokładnie chodziło.

"Ten rozdział jest zakończony. Historia? Nadal jest pisana. Wdzięczny wszystkim" - napisał w treści posta.

Pierwsza myśl, jaka mogła się pojawić, to o definitywnym odejściu Ronaldo z Al Nassr. Kontrakt Portugalczyka z Saudyjczykami wygasa wraz z końcem tego sezonu. Pisząc o "rozdziale", mógł mieć na myśli okres gry dla Al Nassr. Trafił do tego klubu w styczniu 2023. Dogadał wart setki milionów euro kontrakt tuż po mundialu w Katarze, w trakcie którego ogłoszono jego odejście z Manchesteru United.

Problem w tym, że dotychczas nie pojawiały się żadne doniesienia ws. jego wyjazdu z Arabii Saudyjskiej, klub nie wydał żadnego komunikatu nt. przyszłości Portugalczyka. Szokujące byłoby, gdyby Ronaldo ogłosił swoje odejście w taki sposób - postem napisanym w emocjach, kiedy ogarniała go frustracja po tym, jak zawiódł kibiców Al Nassr.

Pojawiały się jedynie plotki łączące go z Al Hilal, Botafogo i Sportingiem. Pierwsza dwa kluby zagrają w czerwcu w Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA. Potencjalny transfer do mistrza Portugalii mógłby oznaczać, że wkrótce 40-letni Ronaldo zakończy karierę. Byłaby to swego rodzaju klamra - to w klubie z Lizbony wypłynął na szerokie wody.

Druga możliwość - to post Ronaldo na zakończenie sezonu, a zdanie o wciąż pisanej historii może sugerować, że mógłby przedłużyć kontrakt z Al Nassr. Ale tu także brakuje informacji w tej sprawie.

Enigmatyczny wpis Ronaldo na Twitterze zebrał w ciągu nieco ponad ośmiu godzin ponad 608 tys. polubień, 47 tys. udostępnień i 20 tys. komentarzy. Wykręcił kosmiczny zasięg, widziało go ponad 40 mln osób na całym świecie. Niewykluczone, że pojawią się wyjaśnienia ze strony Portugalczyka odnośnie do dalszej kariery.

Zaskakująca porażka Al Nassr z Al Fateh 2:3 definitywnie pozbawiła klub Cristiano Ronaldo szans na awans do Ligi Mistrzów AFC. Udałoby się go wywalczyć, gdyby zespół z Rijadu wygrał swoje spotkanie, a Al Hilal, dotychczasowy wicelider, przegrałby z Al Qadisiya. Wtedy Al Nassr wyprzedziłby ustępującego mistrza Arabii Saudyjskiej o punkt, ale nie dość, że przegrało z Al Fateh, to Al Hilal wygrało swoje spotkanie 2:0.

Al Nassr zajęło ostatecznie trzecie miejsce w lidze. Nie daje ono azjatyckich pucharów, ponieważ piąte Al Ahli SC wygrało LM w tym roku i wywalczyło miejsce w nowej edycji rozgrywek jako obrońca trofeum. Arabia Saudyjska nie może mieć więcej niż trzy kluby w tych rozgrywkach.

Ronaldo spędził w Al Nassr 2,5 roku i trzeba powiedzieć, że to było pasmo niepowodzeń. Nie wygrał żadnego trofeum z klubem. W tym czasie dwa razy kończył ligę na drugim miejscu i raz na trzecim. Przegrał dwa finały Superpucharu Arabii Saudyjskiej, oba z Al Hilal. Z tym samym zespołem przegrał finał krajowego pucharu w 2024 r. W tym sezonie odpadł w 1/8 finału, w 2023 r. dotarł do półfinału. W azjatyckiej LM odpadał kolejno w ćwierćfinale (2024) i półfinale (2025).

Gdy Portugalczyk schodził do szatni po ostatnim meczu sezonu ligowego, został wygwizdany i wybuczany przez kibiców.

Transfermarkt wycenia Cristiano Ronaldo na kwotę 12 mln euro.