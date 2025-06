Tak w Ukrainie podsumowali Igę Świątek. Poszło w świat

Strona Terrikon relacjonowała zdawkowo: "Mecz trwał 1 godzinę i 43 minuty i zakończył się wynikiem 6:1, 7:5 na korzyść Świątek. Iga przedłużyła swoją passę zwycięstw w Paryżu do 26 meczów i zagra z Aryną Sabalenką w półfinale turnieju."

Terrikon przytoczył także statystykę, zgodnie z którą tenisistce z Ukrainy nigdy nie udało się wygrać w Paryżu ćwierćfinałowego spotkania. "Warto zaznaczyć, że Switolina grała w ćwierćfinale Rolanda Garrosa po raz piąty w swojej karierze, ale nigdy nie udało jej się dotrzeć do półfinału" - napisał portal.

"Była numer jeden nie ma najlepszego sezonu"

Strona Sport24.ua opis meczu rozpoczęła od niewielkiego podsumowania postawy Polki w 2025 roku. "Była numer jeden na świecie, Iga Świątek (5. WTA) nie ma najlepszego sezonu i wypadła nawet z pierwszej trójki światowego rankingu kobiet" - czytamy.

Portal podsumował pierwszego seta akapitem: "Switolina walczyła w każdej akcji i dobrze wyglądała zarówno w obronie, jak i ataku. Jednak milimetrowe auty i niewymuszone błędy sprowadziły jej wysiłki na nic. W rezultacie nastąpiła kolejna przegrana gema przy jej serwisie i nasza tenisistka przegrała pierwszego seta nieprzyzwoitym wynikiem 1:6".

Z kolei końcówkę spotkania Sport24.ua opisał: "Wydawało się, że set dojdzie do tie-breaka, ale jedenasty gem rozstrzygnął wszystko. Polska tenisistka wywalczyła break pointa, którego natychmiast wykorzystała. Trzy asy w ostatnim gemie sprawiły, że była numer jeden kobiecego tenisa zmierza do obrony tytułu mistrzyni Rolanda Garrosa".

Relację z tego spotkania ukraińscy dziennikarze opisali tytułem: "Przyjacielskie stosunki nie przeszkodziły w prawdziwej walce".

Świątek zagra w półfinale z "neutralną" Sabalenką

Portal Tsn.ua przypomniał: "Było to piąte spotkanie Eliny i Igi. Ukraince udało się pokonać Polkę tylko raz - w ćwierćfinale Wimbledonu 2023".

Po porażce swojej reprezentantki, ukraińscy dziennikarze wyliczyli: "Elina jest ostatnią Ukrainką, która odpadła z Rolanda Garrosa 2025. Oprócz niej w głównej drabince turnieju znalazły się Marta Kostiuk, Dajana Jastremśka, Anhelina Kalinina, Julija Starodubcewa i Anastasija Sobolewa."

Ukraińcy przypomnieli też, że przeciwniczką Igi Świątek w półfinale Rolanda Garrosa będzie Aryna Sabalenka, która w swoim ćwierćfinale pokonała 7:6, 6:3 Qinwen Zheng. Ukraińscy dziennikarze podkreślili, że Białorusinka aktualnie jest liderką rankingu WTA, więc to ona będzie faworytką zbliżającego się spotkania.

Co jednak ciekawe, portal napisał iż Sabalenka jest "neutralną" tenisistką, używając tego wyrazu w cudzysłowie. Z tego względu trudno nie dojść do wniosku, że kwestia dopuszczenia do gry zawodników z Rosji i Białorusi wciąż budzi na Ukrainie spore emocje.