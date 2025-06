Gwiazda Barcelony ma dość. Chce zerwać kontrakt

Frenkie de Jong ma za sobą bardzo udaną wiosnę w FC Barcelonie. Choć w rundzie jesiennej po powrocie po kontuzji długo pozostawał w cieniu, ostatecznie wrócił do pierwszego składu i dobrej dyspozycji. Mimo to jego przyszłość w zespole mistrza Hiszpanii pozostaje niepewna. Wszystko przez kwestie finansowe.

Co dalej z de Jongiem? Piłkarz traci cierpliwość

28-latek otrzymuje drugą najwyższą pensję w całym klubie. Według katalońskiego "Sportu" jego roczne zarobki wynoszą 19 mln euro plus dodatkowe 4,2 mln euro w ramach zaległych płatności w okresie pandemii. Więcej od niego otrzymuje jedynie Robert Lewandowski. Z tego powodu de Jong w poprzednich latach był wręcz "wypychany" z Barcelony, do czego ostatecznie nie doszło. Tym razem problem leży gdzie indziej.

Kontrakt z holenderskim pomocnikiem będzie obowiązywał jeszcze przez rok. Później de Jong będzie miał prawo odejść jako wolny zawodnik. Sam piłkarz chciałby jednak pozostać w drużynie na dłużej, o czym już w kwietniu informował swojego agenta Alego Dursuna. Mimo to od tamtej pory nowej umowy nadal brak. W związku z tym zawodnik stracił cierpliwość.

Media: Frenkie de Jong rozstanie się z agentem. Wszystko przez negocjacje z Barceloną

Jak poinformował hiszpański dziennikarz Gerard Romero, pomocnik FC Barcelony poprosił swój zespół prawników o rozwiązanie kontraktu z Alim Dursunem. De Jong ma być coraz bardziej sfrustrowany postawą swojego agenta, ponieważ ten przeciągał negocjacje z klubem i nie mógł dojść do porozumienia. Wszystko przez to, że Dursun żądał dla siebie wygórowanych prowizji, na co przy obecnej sytuacji finansowej działacze FC Barcelony nie mogli sobie pozwolić.

Zdaniem hiszpańskich mediów odsunięcie Dursuna od negocjacji może przyspieszyć rozmowy ws. nowego kontraktu. Jak podał "Sport", pensja de Jonga ma zostać radykalnie obniżona, ale mimo to obie strony pozostają chętne. Zatrzymanie Holendra jest teraz jednym z głównych priorytetów Deco i Hansiego Flicka.