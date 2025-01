Selekcjoner Argentyńczyków się wygadał. Ujawnił plan Messiego ws. MŚ 2026

- To na pewno będzie mój ostatni mundial. Decyzja została już podjęta - mówił Lionel Messi przed mistrzostwami świata w Katarze, na których zdobył upragniony złoty medal oraz Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju. A że do kolejnego turnieju już bliżej niż dalej, to wiele osób może się zastanawiać, czy 37-latek jeszcze raz spróbuje zachwycić piłkarski świat?

Lionel Messi zagra na jeszcze jednych mistrzostwach świata? Selekcjoner Argentyny mówi wprost

Argentyńczyk od połowy 2023 r. występuje w Interze Miami i tam pokazuje, że dalej może grać na wysokim poziomie - w 39 meczach strzelił 34 gole i zanotował 18 asyst. W dodatku nadchodzące MŚ odbędą się właśnie w Stanach Zjednoczonych (oraz Kanadzie i Meksyku), przez co Amerykanie zapewne będą namawiać go do udziału w turnieju. Oczywiście o ile on sam nie zdecyduje się na nim wystąpić.

Na to ostatnie wskazywałyby słowa Lionela Scaloniego, selekcjonera argentyńskiej kadry, który doprowadził ją do złota mundialu oraz dwóch triumfów w Copa America. - Messi chce zagrać na mistrzostwach świata w 2026 roku, ale by tak się stało, musimy poczekać i zobaczyć, jak wszystko się potoczy. On doskonale wie, co o tym myślimy. Chcę tylko tego, aby był szczęśliwy, nie dbam o nic innego - powiedział w wywiadzie dla stacji DSports (cytat za: footmercato.com).

Lionel Messi marzy o kolejnym mundialu. Mógłby znów zapisać się w historii

Scaloni wlał optymizm w serca wielu osób, które jeszcze raz chciałyby zobaczyć Messiego na największej piłkarskiej scenie. A główny zainteresowany stanąłby przed szansą na poprawienie lub ustanowienie nowych rekordów - już teraz może pochwalić się największą liczbą meczów rozegranych na MŚ (26), a niewiele brakuje mu do zostania najlepszym strzelcem w historii tej imprezy (ma 13 goli, podczas gdy Miroslav Klose 16). Ponadto nigdy wcześniej żaden gracz nie wystąpił na sześciu światowych czempionatach (tu z Messim mogliby się zrównać Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa, wszyscy trzej grają na mundialach nieprzerwanie od 2006 r.).

Lionel Messi zadebiutował w reprezentacji Argentyny w sierpniu 2005 r. Dotychczas rozegrał dla niej 191 meczów, strzelił 112 goli oraz zanotował 61 asyst.