Z samego rana głośno o Lewandowskim. "Nie jest do tego przyzwyczajony"

30 minut w niedzielnym spotkaniu z Valencią (7:1) i 69 minut w środowym meczu z Atalantą (2:2) - tyle czasu na boisku spędził Robert Lewandowski w dwóch ostatnich meczach Barcelony. W pierwszym Polak wszedł z ławki rezerwowych, drugie rozpoczął w podstawowym składzie i został zmieniony.

REKLAMA

Zobacz wideo

I właśnie te drugie przypadki przeanalizował kataloński "Sport". "Lewandowski wkracza w nieznany wymiar" - zatytułowano tekst. O co chodzi? O liczbę meczów, w których kapitan reprezentacji Polski był ściągany z boiska i okoliczności.

Mecz z Atalantą był już 13. w tym sezonie, w którym Lewandowski znalazł się w podstawowym składzie i nie doczekał jego końca. Ósmy raz zaś zdarzyło się, by Polak opuszczał boisko w momencie, w którym Barcelona przegrywa lub remisuje i potrzebuje co najmniej jednej bramki.

"Nieznany wymiar Lewandowskiego"

"Lewandowski wciąż jest nienasycony. Gdyby to od niego zależało, grałby we wszystkich meczach. Ale normalne jest, że w wieku 36 lat nie gra tylu spotkań. Uderzające jest jednak to, że ostatnio był zmieniany w momentach, w których Barcelona potrzebowała gola. Lewandowski nie jest do tego przyzwyczajony, jednak Hansi Flick, który zna go bardzo dobrze i wie, jak go traktować, sprawia, że polski napastnik przyjmuje to naturalnie" - czytamy na sport.es.

Liczby przedstawione przez portal są jednak szokujące. W poprzednim sezonie, gdy Barcelonę prowadził jeszcze Xavi, Lewandowski ukończył 30 z 43 meczów, które zaczynał w podstawowym składzie (70 proc.). W tym sezonie ta wartość spadła do zaledwie 43 proc.! Lewandowski ukończył bowiem tylko 13 z 30 spotkań.

Szokujące jest też to, że w 8 z 17 meczów Lewandowski schodził, gdy Barcelona remisowała lub przegrywała. "To moment, w którym pewnie żaden inny trener nawet by nie pomyślał o ściąganiu najlepszego napastnika" - czytamy.

Lewandowski rozegrał w tym sezonie 31 meczów, w których zdobył 29 bramek. Szansę na kolejne będzie miał w niedzielę, kiedy Barcelona podejmie Deportivo Alaves. Początek meczu o 14:00, relacja na żywo na Sport.pl.