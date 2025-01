Ten temat zdominował okładki w Hiszpanii. Dla Barcelony to kluczowa sprawa

Starcie z Alaves, które Barcelona rozegra w niedzielę 2 lutego, będzie dla Katalończyków równie istotne, co poprzedni mecz z Valencią. Drużyna Hansiego Flicka przystąpi do niego jako zdecydowany faworyt i nie wolno im stracić punktów. Szczególnie że wyprzedzające ją w tabeli zespoły z Madrytu też w swoich starciach w tej kolejce będą faworytami. Atletico gra u siebie z szóstą Mallorcą, więc punkty stracić mogą (jak ostatnio z Villarealem). Jednak Real odwiedzi... Barcelonę, tyle że oczywiście stadion znajdującego się w strefie spadkowej Espanyolu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Barcelona ogłosiła ws. Pedriego. Kibice mogą się cieszyć

Ten mecz będzie pierwszym dla Pedriego po przedłużeniu kontraktu z katalońskim klubem. FC Barcelona przekazała kibicom te doskonałe wieści w czwartkowe popołudnie (30 stycznia). Hiszpański pomocnik w tym sezonie wręcz wyjątkowo nie jest męczony przez urazy, a dzięki temu stanowi fundamentalną rolę u Hansiego Flicka. Gdy był dostępny, tylko dwa razy nie zaczynał meczu w wyjściowym składzie. Nawet przeciwko czwartoligowemu Barbastro (4:0) w Pucharze Króla był w podstawowym zestawieniu.

Katalońskie dzienniki rozemocjonowane przez Pedriego

Teraz przedłużył kontrakt i to aż do czerwca 2030 roku. Sprawa ta zdominowała okładki katalońskich dzienników. "Sport", "Mundo Deportivo", "L'Esportiu", wszystkie trzy "witają" czytelnika zdjęciem Pedriego z koszulką z numerem 2030. - "Niech trwa magia! Barça przedłużyła umowę z Pedrim do 2030 roku, zapewniając sobie zatrzymanie na długo jednego z najlepszych środkowych pomocników świata - czytamy w "Sporcie".

- Kamień filozoficzny (po hiszpańsku to gra słów, bo "kamień" to "pedra" przyp. red). Barça przedłuża kontrakt Pedriego do 2030 roku. Zawodnika kompletnego już w wieku 22 lat zarówno jako reżyser, jak i kreator gry - pisze "L'Esportiu". "Mundo Deportivo" natomiast nazwało całą sprawę "akcją zabezpieczenie" i zapowiedziało, że jeszcze w piątek 31 stycznia w ślady Pedriego pójdzie też Gavi.

Madryckie "AS" oraz "Marca" też znalazły na swych okładkach miejsce dla Pedriego, choć tam nie był to temat dominujący. W przypadku tego pierwszego dziennika, motywem przewodnim było dzisiejsze losowanie fazy play-off Ligi Mistrzów. Z kolei "Marca" skupiła się na Rodrygo. Skrzydłowy Realu dostał ogromną ofertę od saudyjskiego Al-Hilal, które poszukuje następny Neymara, jednak na ten moment piłkarz jej nie przyjął.