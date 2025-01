Boniek bije na alarm ws. Szczęsnego. Nie ma wątpliwości. "To już nie jest"

W ciągu tego miesiąca Wojciech Szczęsny zagrał we wszystkich możliwych rozgrywkach w tym sezonie. Zadebiutował w Pucharze Króla i La Lidze, zdobył Superpuchar Hiszpanii, zagrał dwa spotkania w Lidze Mistrzów. W sumie zanotował sześć występów w barwach FC Barcelony. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Hansi Flick będzie częściej na niego stawiał.

Boniek nie widzi ognia u Szczęsnego

Dotychczasowe występy Szczęsnego nie były najlepsze, pozostawiały nieco do życzenia. Szczególnie szokował, kiedy otrzymał czerwoną kartkę w El Clasico, albo wpuścił cztery gole w meczu z Benfiką Lizbona. W pewnym sensie przyczynił się do utraty dwóch z nich.

Zdaniem Zbigniewa Bońka Szczęsny nie jest tym samym bramkarzem co w zeszłym sezonie w Juventusie, co mogłoby być niepokojące dla Barcelony. Już wcześniej mówił, że ta krótka emerytura oraz brak treningów i gry przez kilka miesięcy zaszkodziły bramkarzowi. Według byłego prezesa PZPN Szczęsny próbuje dziś bazować przede wszystkim na ogromnym doświadczeniu.

- Ja tego dawnego ognia wciąż nie do końca widzę. Natomiast Wojtek ma doświadczenie, gra poprawnie i muszę powiedzieć szczerze, bo nigdy nie kamuflowałem swego zdania, że gdyby Pena zrobił tyle błędów, ile Wojtek w ostatnich trzech meczach, to by go w Polsce ukrzyżowali (śmiech). Błędy Wojtka zostały przykryte tym, że do starcia z Atalantą Barcelona wszystkie mecze wygrała - powiedział w rozmowie z polsatsport.pl.

Boniek zauważa, że Szczęsny musiał na nowo popracować nad mentalnością i nastawieniem, by przyzwyczaić ciało i umysł ponownie do codziennej sportowej rutyny. Niemniej wciąż może być uważany za jednego z najlepszych bramkarzy w Europie, wystarczająco zbudował swoją renomę.

- Nie wiem, jak to się będzie dalej układało, ale kto się zna na piłce, to widzi, że Wojtek dzisiaj to już nie jest ten sam bramkarz sprzed roku. Jednak te cztery miesiące absencji plus rozstanie się z piłką mentalne zrobiły swoje. Całe szczęście, jego doświadczenie powoduje, że zawsze będzie wyglądał poważnie w bramce, co nie zmienia faktu, że błędów się nie ustrzegł - dodał Boniek.

Szansa na kolejny występ Szczęsnego w barwach "Blaugrany" już w niedzielę, wtedy FC Barcelona zagra u siebie z Deportivo Alaves.