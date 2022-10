To koniec. Leo Messi przekazał wiadomość. "Mój ostatni mundial"

Leo Messi od wielu lat udowadnia, że jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii. W trakcie kariery rozegrał 825 meczów, w których strzelił 691 goli i zaliczył 326 asyst. Za swoje dokonania napastnik siedmiokrotnie otrzymywał Złotą Piłkę. Messi jest także kluczowym piłkarzem reprezentacji Argentyny, w której barwach pojawił się na boisku aż 164 razy i zdobył 90 bramek.

Leo Messi potwierdza. Najbliższy mundial będzie ostatnim w jego karierze

Zawodnika nie zabraknie także na zbliżającym się mundialu w Katarze. Jak się okazuje, będzie to ostatnia impreza tej rangi w jego wykonaniu. Potwierdził to sam piłkarz w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi Sebastianowi Vignolo. - To na pewno będzie mój ostatni mundial. Decyzja została już podjęta - powiedział. Messi z drużyną narodową grał na czterech edycjach mistrzostw świata, ale ani razu nie zdołał sięgnąć po zwycięstwo w tych rozgrywkach. Najbliższy turniej będzie więc ostatnią szansą Argentyńczyka, by zdobyć to upragnione trofeum.

Przypomnijmy, że na mistrzostwach świata w Katarze rywalami Argentyny w fazie grupowej zbędzie Polska. Ten mecz odbędzie się 30 listopada o 20:00. Pozostałymi drużynami w tej grupie są Meksyk oraz Arabia Saudyjska. Turniej rozpocznie się 20 listopada. Tego dnia w meczu otwarcia Katar zagra z Ekwadorem.

Leo Messi obecnie jest zawodnikiem PSG. W bieżącym sezonie rozegrał 13 meczów, w których strzelił osiem goli i zaliczył tyle samo asyst. W przeszłości przez wiele lat był zawodnikiem FC Barcelony. W ostatnim czasie media informują, że Argentyńczyk po sezonie ma wrócić do katalońskiego klubu. Takie informacje przekazała między innymi argentyńska dziennikarka, Veronica Brunati. - 1 lipca 2023 Leo Messi będzie piłkarzem Barcelony - napisała pracowniczka stacji Telemundo Deportes.

