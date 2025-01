Polski klub traci kluczowego sponsora. To państwowy gigant

GKS Jastrzębie od zawsze był połączony z lokalnym przemysłem wydobywczym. Klub nigdy nie odnosił jednak podobnych sukcesów, co inne drużyny tego typu - jak Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin czy GKS Katowice. Największym sukcesem w historii GKS-u Jastrzębie była gra w ekstraklasie w sezonie 1988/89.

W Jastrzębiu-Zdrój piłka zawsze znajdowała się nieco na uboczu, co bolało miejscowych kibiców. Dumą miasta jest siatkarski KS Jastrzębski Węgiel i hokejowy GKS Jastrzębie. W 2022 roku Jastrzębska Spółka Węglowa na sponsoring sportu zawodowego wydała łącznie ponad 20 milionów złotych. To jednak były czasy dużo lepszych wyników finansowych spółki. Wszystko wskazuje na to, że JSW - gdzie Skarb Państwa ma ponad 55 procent udziałów - ze względu na słabą sytuację finansową obetnie najmniej potrzebne wydatki.

Już teraz odczuł to piłkarski GKS Jastrzębie. Klub poinformował, że Jastrzębska Spółka Węglowa wypowiedziała umowę. "Z przykrością informujemy, że z powodu trudnej sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Spółka wypowiedziała umowę sponsoringową naszemu Klubowi" - czytamy w oficjalnym komunikacie. To największy obok miasta sponsor klubu.

JSW w pierwszym półroczu 2024 roku poniosła stratę w wysokości ponad sześciu miliardów złotych. Spółka szuka więc oszczędności, gdzie się da. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że JSW nie doszła do porozumienia ze związkowcami i musi wypłacić pracownikom nagrody w wysokości 120 milionów złotych. Spółka zatrudnia ponad 20 tysięcy osób, to jeden z największych pracodawców w Polsce.

"Powiedzieć, że sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie wygląda dobrze to nie powiedzieć nic. Spadające ceny węgla przy rosnących kosztach działalności powodują duży ubytek przychodów i o wysokich zyskach z lat 2022-2023 możemy już zapomnieć (...). Sytuacja jest więc na tyle poważna, że spółka musi sięgać po środki ze swojego funduszu stabilizacyjnego" - czytamy na łamach portalu stockwatch.pl.

GKS Jastrzębie obecnie walczy o utrzymanie w II lidze. Zespół zajmuje 15. miejsce w tabeli i do bezpiecznej pozycji traci w tym momencie cztery punkty. Podopieczni Petera Struhara wrócą do gry na początku marca. Ich pierwszym rywalem po przerwie zimowej będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki.