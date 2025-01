Barcelona wygrała 7:1, a tu dzisiaj takie wieści. Wszyscy na to czekali

Dość niespodziewanie w meczu Barcelony z Valencią od pierwszej minuty grał Wojciech Szczęsny. W wyjściowym składzie zabrakło za to Roberta Lewandowskiego - kapitan reprezentacji Polski pojawił się na boisku dopiero po przerwie i zanotował dobre wejście - strzelił jedną z bramek. Tych nie brakowało, bo Barcelona ostatecznie rozbiła swojego rywala aż 7:1.

Co nowego u Pedriego? Barcelona szykuje się do Ligi Mistrzów

W spotkaniu z Valencią zabrakło również Pedriego. Piłkarz Barcelony wypadł w ostatniej chwili z powodu dość poważnych problemów żołądkowych. Od razu pojawiło się jednak pytanie: czy będzie gotowy na środowy mecz Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo? To ostatni mecz fazy ligowej tych rozgrywek. Hiszpańskie media już znają odpowiedź.

Zdaniem "AS" najgorsze już za Pedrim i w poniedziałek normalnie trenował z resztą drużyny, co oznacza, że powinien wystąpić w meczu z Atalantą. "Sport" dodaje przy tym, że problemy z powrotem do zdrowia wciąż ma Dani Olmo, który najwcześniej wystąpi dopiero w niedzielnym meczu z Deportivo Alaves - a i to nie jest obecnie pewne.

FC Barcelona wywalczyła już awans w Lidze Mistrzów jako drużyna z czołowej "ósemki". Podopieczni Hansiego Flicka wciąż mogą skończyć fazę ligową na pierwszym miejscu - do tego potrzebowaliby jednak zwycięstwa z Atalantą oraz porażki Liverpoolu z PSV. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ligi Mistrzów odbędą się w środę 29 stycznia o godzinie 21:00. Zachęcamy do śledzenia tych rozgrywek w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.