Flick zadziwił wszystkich. Tak wyjaśnił, dlaczego Lewandowski nie zagrał

W 2025 roku FC Barcelona nie przegrała jeszcze żadnego spotkania. Najpierw ograła Barbastro (4:0), następnie rozprawiła się 5:2 z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, a w środę rozegrała kolejną rundę krajowego pucharu. Choć na etapie 1/8 finału rywal był już zdecydowanie silniejszy niż czwartoligowiec, to piłkarzom Flicka nie zrobiło to zbyt wielkiej różnicy.

Oto powód absencji Lewandowskiego. Flick nie mógł się powstrzymać

Na własnym stadionie Barcelona pokonała Real Betis aż 5:1, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla. Wicemistrzowie Hiszpanii znów dali pokaz siły. Gdyby nie interwencje VAR, bramek mogło paść jeszcze więcej. "To była czwarta minuta doliczonego czasu w pierwszej połowie. Lamine Yamal zagrał prostopadłą piłkę w kierunku Julesa Kounde. Francuz uderzył piłkę w taki sposób, że ta najpierw odbiła się od poprzeczki, a potem wpadła do bramki. Przez chwilę było 3:0 dla Barcelony, ale VAR wypatrzył, że w tej sytuacji był spalony. Ta sytuacja jednak doskonale pokazała, jak Barcelona zdominowała Real Betis w pierwszych 45 minutach" - relacjonował Aleksander Bernard ze Sport.pl.

W starciu przeciwko Betisowi nie oglądaliśmy Wojciecha Szczęsnego, który w niedzielnym El Clasico wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Tym samym nie mógł pojawić się w kadrze meczowej, przez co wylądował na trybunach. Niespodziewanie w podstawowej jedenastce gospodarzy zabrakło również Roberta Lewandowskiego. 36-latek nawet nie podniósł się z ławki rezerwowej, aby pomóc kolegom w drugiej połowie.

Nic dziwnego, że podczas pomeczowej konferencji prasowej dziennikarze dopytywali Hansiego Flicka o absencję polskiego napastnika. W końcu to filar drużyny i jej najlepszy strzelec w sezonie. - Robert Lewandowski dzisiaj nie grał. Czy to tylko kwestia odpoczynku? Wszystko z nim w porządku? - usłyszał trener Barcelony. Wtedy to Flick wpadł na pomysł, aby nieco urozmaicić i rozluźnić spotkanie z dziennikarzami. Pokusił się o żart, który początkowo odebrano poważnie.

- Kiedy Szczęsny nie gra, to Robert też nie gra - powiedział z poważną miną, po czym na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. - Nie, nie. To tylko odpoczynek, przepraszam - dodał, podkreślając żartobliwość swojej wypowiedzi. Co ciekawe, był to dopiero drugi mecz w tym sezonie, w którym Lewandowski pełne 90 minut przesiedział na ławce.

Atmosfera w katalońskiej drużynie po świetnych wynikach jest kapitalna, a humor dopisuje wszystkim. Nawet Niemcowi, który raczej znany jest z dyscypliny i kamiennej twarzy. W sobotę Barcelonę czeka mecz 20. kolejki La Liga - na wyjeździe przeciwko Getafe.