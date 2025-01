Psycholog ocenił zachowanie Podolskiego. Wzbudza niepokój

W ostatnim czasie Lukas Podolski ostro traktuje rywali na boisku i nie inaczej było podczas turnieju towarzyskiego Spodek Super Cup. Podczas meczu Górnika Zabrze z Wisłoką Debica mistrz świata z 2014 roku wykonał niebezpieczny wślizg i trafił prosto w kolano przeciwnika. Kiedy ten upadł, to jeszcze rzucił w jego kierunku piłką i twierdził, że nie było przewinienia.

Psycholog sportu ocenił zachowanie Lukasa Podolskiego. "Syndrom atrybucji zewnętrznej"

- To jest bandytyzm - mówił o zachowaniu Podolskiego Dariusz Dziekanowski. - Może puściły mu jakieś zwoje na chwilę? - komentował z kolei Michał Listkiewicz. Podobnych głosów o zachowaniu byłego reprezentanta Niemiec było znacznie więcej. Teraz głos postanowił zabrać specjalista i wyjaśnił, o co może chodzić w przypadku zawodnika Górnika Zabrze.

W Kanale Sportowym przemówił psycholog sportu Bartosz Pietruszewski. - Nawet jeżeli zostanie odgwizdany faul i on dostaje kartki, to dalej idzie w zaparte, on dalej się wykłóca. To się nazywa syndrom atrybucji zewnętrznej - powiedział specjalista na samym początku.

- Czyli on szuka przyczyny na zewnątrz. Tak jakby nie chce widzieć tego, że popełnił błąd, że ma jakąś słabość - dodał w dalszej części Pietruszewski. - Podolski zachowaniem chce powiedzieć, że bardzo chce. To widać, ale sposób, w jaki to robi, jest mało mistrzowski. Możliwe, że agresją nadrabia słabości, które już się pojawiają. Oczywiście nie techniczne, ale motoryczne. Nie przypominam sobie, żeby u szczytu kariery był brutalny, chamski - podsumował ekspert.

Po ostatniej "akcji" Podolski przeprosił przeciwnika za faul i zrobił to też publicznie. Nie zmieniło to jednak faktu, że jego zagranie oceniono jako skrajnie nieodpowiedzialne i po prostu głupie. Być może do startu rundy wiosennej w ekstraklasie mistrz świata zmieni swoje zachowanie i nie będzie już oglądać takich fauli w jego wykonaniu.