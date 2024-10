Legia zatrzymana na lotnisku! Zaskakujące problemy przed Ligą Konferencji

Legia Warszawa po trzech spotkaniach bez zwycięstwa wróciła wreszcie do formy. Trener Goncalo Feio zrezygnował z ustawienia z trójką obrońców i od razu przyniosło to efekt. W nowej formacji odżył zwłaszcza Kacper Chodyna, który ustalił wynik piątkowego meczu z Lechią Gdańsk. Powodów do narzekania nie ma również Paweł Wszołek, który coraz lepiej radzi sobie na prawej obronie.

Niepokojące wieści ws. Legii Warszawa. Problemy na lotnisku

Legia na początku października odniosła bardzo ważne zwycięstwo na inaugurację fazy ligowej Ligi Konferencji z Betisem. Po trzech tygodniach stanie przed szansą, by podtrzymać formę w konfrontacji z TSC Backa Topola. Niestety, wiele wskazuje na to, że na murawie nie zobaczymy w czwartek Maxiego Oyedele. "Wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski z urazem, a w trakcie meczu z Lechią poczuł ból i musiał opuścić boisko" - informuje Legionisci.com.

Nie był to jedyny problem zespołu w ostatnich godzinach. "Z dwugodzinnym opóźnieniem wyruszyła właśnie do Belgradu drużyna Legii Warszawa. Stamtąd legionistów czeka jeszcze podróż do hotelu w Nowym Sadzie, a jutro do Backiej Topoli na mecz" - przekazał portal. Tuż przed godz. 20 na oficjalnych profilach klubu poinformowano jednak, że piłkarze oraz sztab szczęśliwie dotarli na miejsce.

Trener rywali wierzy w sukces z Legią. "Mamy doświadczenie"

Najbliższy rywal Legii poległ w pierwszym spotkaniu fazy ligowej na wyjeździe z FC Astaną 0:1. - Mamy doświadczenie z Kazachstanu, gdzie zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, ale nie zdobyliśmy żadnego punktu. (...) Ważne jest dla nas utrzymanie poziomu gry, jesteśmy w trakcie procesu. (...) Chcemy grać w piłkę i nie zmieniamy tego, niezależnie czy gramy w lidze serbskiej, czy europejskim pucharze - przyznał Jovan Damjanović, cytowany przez mozzartsport.com.

Szkoleniowiec brązowego medalisty mistrzostw Serbii zauważył, że ostatnio Goncalo Feio dokonał pewnych roszad. - Oglądaliśmy pięć ostatnich meczów zespołu z Warszawy, rywale kilka razy zmieniali system gry. Nie sądzę, by mieli kryzys wynikowy, gdyż pokonali poważną drużynę, poza Betisem mierzyli się też z Jagiellonią. Podchodzimy do spotkania z wielkim respektem, Legia to ogromny klub. Chcemy być skromni, pokorni, ale mieć wiarę w to, co do tej pory zrobiliśmy - podsumował.

Spotkanie TSC Backa Topola - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 24 października o godz. 21.