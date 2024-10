Oto co Kane powiedział o Lewandowskim przed meczem Barcelona - Bayern

W sobotę Harry Kane strzelił drugiego hat-tricka w tym sezonie Bundesligi. Bayern nie dał większych szans Stuttgartowi i wygrał aż 4:0. Obecnie klub z Bawarii jest liderem tabeli. Ma 17 punktów - tyle samo co RB Lipsk.

Kane wprost o rywalizacji z Lewandowskim. "Jeden z najlepszych"

Angielskiemu napastnikowi mógł spaść kamień z serca. Przerwał trwającą od kilku spotkań serię bez gola. Nie udało mu się strzelić żadnej bramki w meczu reprezentacji z Finlandią oraz w spotkaniach Bayernu z Aston Villą (0:1) w Lidze Mistrzów oraz Eintrachtem Frankfurt (3:3) i Bayerem Leverkusen (1:1) w Bundeslidze.

Po meczu ze Stuttgartem Harry Kane zabrał głos ws. najbliższego meczu Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów. Bawarczycy w środę zagrają z Barceloną. Anglik ocenił Roberta Lewandowskiego.

- Robert to fantastyczny napastnik, jeden z najlepszych mojego pokolenia. To będzie wyjątkowy mecz. Wielu z nas zna bardzo dobrze ich trenera. Spodziewamy się podobnego przeciwnika do dzisiejszego, który chce mieć piłkę i wysoko naciska. To będzie ciężka walka, ale podejmiemy ją - cytuje jego wypowiedź portal transfery.info.

Meczu z Robertem Lewandowskim nie może się doczekać również Manuel Neuer. - To świetny zawodnik. Kapitalnie wygląda w Barcelonie - powiedział bramkarz Bayernu.

Za kadencji Hansiego Flicka Robert Lewandowski odżył. W tym sezonie kapitan reprezentacji Polski strzelił już 10 goli w La Liga oraz dwie bramki w Lidze Mistrzów. W niedzielę może ten bilans poprawić. O 21:00 Barcelona zagra z Sevillą. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.