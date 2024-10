Neuer zaciera ręce na starcie z Lewandowskim. "Nie mogę się doczekać"

Robert Lewandowski przeżywa "drugą młodość" w FC Barcelonie. W tym sezonie strzela jak na zawołanie. 12 goli w 11 meczach - te statystyki mówią same za siebie. Obecnie jest nie tylko liderem klasyfikacji strzelców La Liga, ale i najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem TOP 5 lig w Europie. Pozostawił w tyle takie gwiazdy, jak chociażby Erling Braut Haaland czy Harry Kane. I to właśnie z tym ostatnim zawodnikiem już wkrótce Polak będzie miał okazję się spotkać. Będzie to z pewnością wyjątkowe starcie dla samego Lewandowskiego - zagra przeciwko zespołowi, w którym spędził aż osiem lat, przeciwko Bayernowi Monachium. Jak się okazuje, tego spotkania nie może doczekać się również Manuel Neuer, bramkarz Bawarczyków.

Manuel Neuer zabrał głos ws. Lewandowskiego. Obawia się tylko jednego

Niemiec pojawił się na boisku w czwartkowy wieczór przy okazji pożegnalnego meczu Lukasa Podolskiego w Kolonii. Tam udzielił wywiadu dla TVP Sport, w którym poruszył temat starcia Barcelony z Bayernem w Lidze Mistrzów. To zaplanowano na środę 23 października.

Neuer zwrócił uwagę przede wszystkim na postać Lewandowskiego i wypowiedział się o nim w samych superlatywach. Okazuje się, że śledzi jego karierę i zauważył sporą zwyżkę formy napastnika. - Nie mogę się doczekać spotkania z "Lewym". (...) To świetny zawodnik. Kapitalnie wygląda w Barcelonie - stwierdził wprost Niemiec, po czym wyraził nadzieję, a właściwie można to odebrać jako apel do Polaka. - Mam nadzieję jednak, że znowu nie strzeli mi gola - zażartował.

Tego zagwarantować Lewandowski oczywiście mu nie zamierza. Po odejściu z Bayernu 36-latkowi nie udało się jeszcze pokonać Neuera. A okazje do tego miał dwie. Ekipy rywalizowały w sezonie 2022/23 w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Oba spotkania zakończyły się porażką Barcelony. Co więcej, nie była w stanie wbić ani jednego gola - 0:2 i 0:3. Polak pokonywał za to Neuera, grając dla Borussii Dortmund.

Kibice wierzą, że w nadchodzącym spotkaniu w bramce stanie też Wojciech Szczęsny, który przerwał sportową emeryturę i przyjął propozycję Barcelony. Tym faktem nieco zdziwiony był sam Neuer. Nie wierzył w to, że ktoś będzie w stanie przekonać Polaka do powrotu na murawę. - Nie spodziewałem się, że Szczęsny wznowi karierę. "Lewy" się do niego odezwał i zaproponował, aby wspólnie powalczyli o kolejne trofea. (...) W poprzednim sezonie Szczęsny był bardzo dobry - podkreślił Niemiec.

Kibice liczą na bramki Lewandowskiego

Teraz pozostaje nam czekać na rywalizację Bayernu i Barcelony w Lidze Mistrzów. Obie drużyny radzą sobie w tym sezonie europejskich pucharów ze zmiennym szczęściem. Na koncie mają zwycięstwo, a także porażkę i zajmują kolejno 15. i 16. lokatę w tabeli zbiorczej. Na start Bawarczycy rozgromili aż 9:2 Dinamo Zagrzeb, ale w 2. kolejce dość niespodziewanie ulegli 0:1 Aston Villi.

Od porażki 1:2 z Monaco natomiast rywalizację rozpoczęła Barcelona. W następnym spotkaniu nie dała już większych szans Young Boys (5:0) - dublet ustrzelił Lewandowski.