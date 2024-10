Szczęka opada! Messi wszedł z ławki i zrobił to w 11 minut! Brak słów

Lionel Messi jest w tym sezonie w nieziemskiej formie. W nocy z soboty na niedzielę jego Inter Miami męczył się z New England Revolution. Do przerwy było 2:2. W 57. minucie na boisku pojawił się były piłkarz Barcelony i zaczęła się magia. Inter od razu wyszedł na prowadzenie. Messi zaznaczył swoją obecność na murawie pod koniec meczu. I to w jakim stylu! Argentyńczyk strzelił hat-tricka w 11 minut.

