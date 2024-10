Wielka tragedia po meczu Lechia - Legia. Zginęli w karambolu na S7

Do wypadku doszło na remontowanym odcinku południowej obwodnicy Gdańska. Policja wciąż ustala dokładny przebieg wydarzeń. Radio Gdańsk podało, że 37-letni kierowca ciężarówki wjechał w tył stojących w korku samochodów z prędkością około 90 kilometrów na godzinę - nie było próby hamowania, obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę. Kilka samochodów spłonęło. 15 osób trafiło do szpitala, cztery zginęły.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Tragedia pod Gdańskiem. Nie żyją młodzi kibice Lechii

Do karambolu doszło w piątek krótko po godzinie 23:00. Niedługo wcześniej zakończył się mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Gdańszczanie po słabym spotkaniu przegrali 0:2. Na stadionie było aż 25 000 kibiców, więc ruch po zakończeniu meczu był większy niż zwykle. Część kibiców wracała do domów obwodnicą. Kibicowski profil "Lechia Gdańsk - FC Straszyn" podał, że wśród czterech ofiar wypadku na S7 było dwóch młodych kibiców Lechii.

"Wczoraj doszło do ogromnej tragedii. Podczas powrotu do domu z meczu Lechia Gdańsk - Legia Warszawa zginęło dwóch chłopców, uczniów Szkoły Podstawowej w Straszynie. Rodzinie i najbliższym ofiar składamy najszczersze kondolencje. Do zobaczenia w Sektorze Niebo" - poinformowano.

Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok wszystkich czterech ofiar karambolu. Ma je przeprowadzić Zakład Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

37-letni kierowca ciężarówki został zatrzymany. Radio Gdańsk podaje, że był trzeźwy oraz nie korzystał z telefonu. Jeszcze w niedzielę prokurator ma mu postawić zarzuty. Grozi mu 15 lat więzienia.