Cała Chorwacja mówi o tym, co zrobił Gennaro Gattuso

Od 20 lutego tego roku Gennaro Gattuso był bez pracy. Wtedy Włoch został zwolniony z Olympique Marsylia, gdzie po 24 meczach miał zaledwie dziewięć zwycięstw. - Jeszcze przed zwolnieniem we włoskich mediach pojawiły się wieści, że jego rodzina ma problemy i była ofiarą wymuszeń ze strony mafii. Chodzi m.in. o podpalenie samochodu siostrze Gattuso, a trener zapłacił trzy tysiące euro mafii w ramach łapówki. "Osoby z 'Ndranghety uderzają we mnie, bo jestem łatwym celem" - miał mówić Gattuso.

Cała Chorwacja mówi o tym, co zrobił Gattuso

W połowie czerwca tego roku Gattuso znalazł pracę. Podpisał umowę z chorwackim Hajdukiem Split. - "Środowiska i kluby, w których do tej pory pracował Gattuso są znane jako niezwykle wymagające, ale do tej pory udowodnił, że jest niezwykle odporny na wysoką presję i oczekiwania - napisał klub po podpisaniu umowy.

Gattuso na razie w Chorwacji radzi sobie bardzo dobrze. Jego klub po sześciu kolejkach jest liderem rozgrywek (ma 14 punktów, cztery zwycięstwa i dwa remisy). W piątkowy wieczór Hajduk wygrał na wyjeździe z odwiecznym rywalem - Dinamo Zagrzeb 1:0, a zwycięską bramkę w 70. minucie zdobył Marko Livaja.

Niemal wszystkie chorwackie media piszą o tym, co zrobił trener Gattuso po tym zwycięstwie. Włoski szkoleniowiec postanowił dać wszystkim piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu nowe modele smartfonów - Iphone 16. Gattuso dał je nie w postaci prezentów, ale premii za wygraną!

- 30-35 sztuk telefonów w cenie około 1100 euro zostało dostarczonych do klubu, a rachunek zostanie rozliczony przez trenera Hajduka - pisze 24sata.hr. - Trener nie ma z tym problemu, wielokrotnie powtarzał, że zarobił wystarczająco dużo i że nie zajmuje się pracą trenerską za pieniądze, ale dlatego, że piłka nożna jest jego pasją. To piękny gest Gattuso. Planował go wcześniej, ale wyniki nie były zgodne z oczekiwanymi - dodają dziennikarze.

- Gattuso odczuł znaczenie swoich pierwszych chorwackich derbów i nie oszczędzał energii podczas meczu ani pieniędzy po zwycięstwie. Nie jest powszechne, by trenerzy dawali piłkarzom prezenty po meczach, to jednak Gattuso jest znany z tego, że często zaskakuje - dodaje "Net.hr".

- Gattuso jest serdecznym człowiekiem i chociaż po raz pierwszy prowadził Białych w derbach Chorwacji, poczuł znaczenie tego meczu. Gattuso nie oszczędzał gardła podczas meczu, ale także pieniędzy po pojedynku i dał drużynie aż 30 telefonów. Co za gość - pisze "Sportske.jutarnji.hr".

Zachowanie trenera chwalił też portal "Vecernji.hr".

- Gattuso jest znany jako kiedyś wielki wojownik na boisku, a dziś jako bardzo surowy trener. Ale pokazał, że treningi i mecze nie tylko są w jego głowie - dodał

Hajduk jest ósmym klubem w trenerskiej karierze Gattuso. Wcześniej prowadził takie kluby jak: Palermo (2013), OFI Kreta (2014), Pisa (2015-2017), Milan (2017-2019), Napoli (2019-2021) i Valencia (2022-2023)