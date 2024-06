Nie uwierzysz, gdzie będzie pracował Gennaro Gattuso. Legenda wraca do pracy

Od 20 lutego br. Gennaro Gattuso pozostaje bez pracy. Wtedy Włoch został zwolniony z Olympique Marsylia, gdzie po 24 meczach miał zaledwie dziewięć zwycięstw. Jeszcze przed zwolnieniem we włoskich mediach pojawiły się wieści, że jego rodzina ma problemy i była ofiarą wymuszeń ze strony mafii. Chodzi m.in. o podpalenie samochodu siostrze Gattuso, a trener zapłacił trzy tysiące euro mafii w ramach łapówki. "Osoby z 'Ndranghety uderzają we mnie, bo jestem łatwym celem" - miał mówić Gattuso, cytowany przez dziennik "Corriere della Sera".

Po blisko czterech miesiącach Gattuso wraca do pracy w roli trenera. Nie wraca jednak do Serie A, bo podjął się pracy w innym klubie zagranicznym. Ten kierunek może być nieco zaskakujący.

Legenda zostaje trenerem w Chorwacji. "Jest niezwykle odporny na presję"

Hajduk Split ogłosił w oficjalnym komunikacie, że nowym trenerem tego zespołu został Gennaro Gattuso. Włoch podpisał dwuletni kontrakt i rozpocznie pracę z drużyną w przyszłym tygodniu. W nowym klubie Gattuso będzie miał okazję współpracować z Nikolą Kaliniciem, który jest dyrektorem sportowym Hajduka, a w sezonie 17/18 grał w barwach Milanu, którego trenerem był właśnie Gattuso. "Środowiska i kluby, w których do tej pory pracował Gattuso są znane jako niezwykle wymagające, ale do tej pory udowodnił, że jest niezwykle odporny na wysoką presję i oczekiwania" - czytamy w komunikacie klubu.

"Dzięki swojemu stylowi gry, bojowości, bezkompromisowości i mentalności zwycięzcy Gattuso stał się ikoną światowego futbolu. W swojej karierze zdobył niemal wszystko, co było do zdobycia" - dodaje Hajduk. W poprzednim sezonie Hajduk zajął trzecie miejsce w lidze chorwackiej, więc będzie grał w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Obecnie w barwach Hajduka gra m.in. Ivan Perisić czy Vadis Odjidja-Ofoe, który w sezonie 16/17 występował w Legii Warszawa.

Warto przypomnieć, że 4 czerwca br. Łukasz Gikiewicz informował na portalu X, że dyrektor sportowy Hajduka pojawił się w Polsce, ponieważ na liście życzeń klubu znalazł się Marek Papszun, wówczas już zatrudniony w Rakowie Częstochowa. Wtedy Gikiewicz podawał, że Gattuso odrzucił propozycję Hajduka. Ostatecznie jednak udało się dojść do porozumienia.

Hajduk jest ósmym klubem w trenerskiej karierze Gattuso. Wcześniej Włoch odpowiadał za wyniki Palermo (2013), OFI Kreta (2014), Pisy (2015-2017), Milanu (2017-2019), Napoli (2019-2021), Valencii (2022-2023) oraz wspomnianej Marsylii (2023-2024).