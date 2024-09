Tajne spotkanie Kloppa ws. pracy. Wiadomo, z kim rozmawiał

Juergen Klopp od 2015 roku prowadził Liverpool w 489 meczach. Po drodze wygrał Ligę Mistrzów, Premier League, Superpuchar UEFA i dwukrotnie odbierał statuetkę dla najlepszego trenera roku na świecie. Niemiec uznał jednak, że potrzebuje odpoczynku i z końcem sezonu odszedł z Liverpoolu po prawie dziewięciu latach pracy.

Juergen Klopp był blisko pracy w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o tajnym spotkaniu

Okazuje się jednak, że Niemiec mógł szybko wrócić do pracy. Portal The Athletic podaje, że szkoleniowiec odbył kilka "tajnych" spotkań z przedstawicielami Amerykańskiego Związku Piłki Nożnej, którzy widzieli w nim następcę zwolnionego Gregga Berhaltera i mocno naciskali na jego angaż. Negocjacje zakończyły się jednak niepowodzeniem, ponieważ Klopp zamierza odpocząć od pracy, co wielokrotnie już podkreślał.

Na liście życzeń Amerykanów znaleźli się również między innymi Pep Guardiola i Gareth Southgate. Ostatecznie jednak wybór padł na Mauricio Pochettino, który wcześniej pracował w Tottenhamie i Chelsea. Argentyńczyk podpisał kontrakt do 31 lipca 2026 roku. - Decyzja o dołączeniu do reprezentacji USA nie dotyczyła tylko piłki nożnej. Chodzi o podróż, w którą wyrusza ta drużyna i ten kraj. Energia, pasja i głód osiągnięcia czegoś naprawdę historycznego - to są rzeczy, które mnie zainspirowały - powiedział Pochettino.

Głównym celem Argentyńczyka ma być poprowadzenie kadry na mistrzostwach świata 2026, gdzie Stany Zjednoczone będą gospodarzem. Pochettino ma już za sobą debiut. W minioną środę jego zespół zremisował 1:1 z Nową Zelandią w meczu towarzyskim. USA kolejne spotkania rozegrają w październiku. Najpierw zmierzą się z Panamą, a później z Meksykiem.