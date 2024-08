Koszmar Kyliana Mbappe mówi "pas". "12 lat doskonałości"

Miesiąc temu zakończyły się mistrzostwa Europy w Niemczech. Po nich kilku piłkarzy zdecydowało się zakończyć kariery w reprezentacji. Jednym z nich jest Yann Sommer, legendarny bramkarz reprezentacji Szwajcarii.

REKLAMA

Zobacz wideo Był polskim objawieniem Euro. Probierz ocenia. "Wykorzystał moment"

Yann Sommer kończy reprezentacyjną karierę. "94 razy dziękujemy"

W poniedziałek na oficjalnym profilu szwajcarskiej reprezentacji ukazał się post, w którym podziękowano golkiperowi. Ten był członkiem kadry 2012 roku, a od mundialu w 2014 roku był na każdej wielkiej imprezie. "12 lat doskonałości, niezawodności i zawsze dobrych wibracji. 94 razy dziękujemy" - czytamy.

Sommer rozegrał w barwach kadry szwajcarskiej łącznie 94 mecze. Wcześniej notował także występy w młodzieżowych reprezentacjach. Podczas wrześniowych spotkań Ligi Narodów Sommera już w bramce nie będzie. Szwajcarzy w swoich meczach zmierzą się z Danią i Hiszpanią.

Yann Sommer wspomniał najważniejszą interwencję

Warto przypomnieć, że swego czasu Sommer został "koszmarem" Kyliana Mbappe. W jednym z wywiadów golkiper został zapytany o to, która interwencja była jego najważniejszą w życiu. - To trudne pytanie. Ale muszę powiedzieć, że najważniejszy był obroniony strzał Mbappe przeciwko Szwajcarii na Euro. To był wyjątkowy moment - mówił cytowany przez portal fcinter.pl. Szwajcaria wówczas wyeliminowała Francuzów z turnieju. Po dogrywce było 3:3. O wszystkim rozstrzygnęła seria rzutów karnych. Piątą serię zamykał gwiazdor PSG Kylian Mbappe, a jego strzał znakomicie obronił Yann Sommer.

Obecnie Sommer występuje w Interze Mediolan. W maju wywalczył z tym zespołem tytuł mistrzowski. Jego umowa z włoskim zespołem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Choć kończy karierę w kadrze, to w klubie wciąż zamierza występować. Od tego sezonu jego kolegą w szatni jest Piotr Zieliński, który przeszedł do Mediolanu z Napoli. W pierwszym ligowym spotkaniu Inter zremisował 2:2 z Genoą.