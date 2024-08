39 lat i co z tego? Nieprawdopodobne, czego właśnie dokonał Ronaldo. Pierwszy w historii

Cristiano Ronaldo to żywa legenda piłki nożnej. Aż trudno wymienić jego wszystkie trofea, natomiast najważniejsze z nich to oczywiście indywidualnie - pięć Złotych Piłek, a drużynowo - pięć triumfów w Lidze Mistrzów oraz mistrzostwo Europy z Portugalią. Serwis ESPN umieścił go ostatnio na drugim miejscu w rankingu najlepszych piłkarzy XXI wieku, tuż za plecami jego odwiecznego rywala - Leo Messiego.

Cristiano Ronaldo po raz kolejny przeszedł do historii. Niewiarygodne, czego dokonał

39-latek nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Kompletnie zawiódł na Euro 2024, podczas którego widać było, że sprawia mu już trudność rywalizacja z dużo młodszymi rywalami. Nie strzelił tam nawet gola, a w dodatku przez jego zmarnowany rzut karny w spotkaniu ze Słowenią, Portugalia mało brakowało, by odpadła w 1/8 finału.

Po bolesnej porażce z Francją piłkarz udał się na krótkie wakacje. Nie minęło jednak dużo czasu, a wrócił do treningów z Al-Nassr. I w środę po ponad miesiącu przerwy wreszcie pojawił się na murawie. Ronaldo potrzebował niespełna godziny, by wpisać się na listę strzelców w meczu o Superpuchar Arabii Saudyjskiej z Al-Taawon. Najpierw w swoim stylu zgubił krycie, a następnie pewnie wykończył dogranie Sultana Al Ghannama. Był to dla niego 896. gol w karierze.

Dziennikarz Fabrizio Romano zdradził, że tym samym Ronaldo zdobył bramkę w 23. sezonie z rzędu. To pierwsze takie osiągnięcie w historii. Gdyby tego było mało, to piłkarz zajmuje teraz czwarte miejsce w zestawieniu najlepszych strzelców 2024 roku. Na ten moment ma na koncie 23 gole ex aequo z Harrym Kanem oraz Erlingiem Haalandem. Tuż przed nimi znajdują się Ayoub El Kaabi (24) oraz Akram Afif i Kylian Mbappe (25).

Dzięki środowemu zwycięstwu Al-Nassr awansowało do finału Superpucharu Arabii Saudyjskiej. Już w sobotę 17 sierpnia zmierzy się z Al-Hilal i stanie przed szansą odzyskania trofeum, które dwukrotnie zdobywało w latach 2019-21. Pięć dni później rozpoczną się za to rozgrywki Saudi Pro League.