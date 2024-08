42-letni reprezentant ma nową pracę. Nie uwierzysz, co robi

Tomasz Brzyski jest wychowankiem Lublinianki Lublin, a w karierze grał również dla Polonii Warszawa, Górnika Łęczna, Cracovii i Legii Warszawa. Z ostatnim z klubów wygrał trzy mistrzostwa Polski i cztery krajowe puchary. Łącznie w ekstraklasie zapisał na koncie 298 występów z 15 golami i 50 asystami, a w reprezentacji Polski zagrał siedmiokrotnie.

W ostatnich latach Brzyski grał już w okolicach swojego rodzinnego Lublina - w Motorze i Chełmiance Chełm, a później w zmagającej się z problemami finansowymi Lubliniance. Po sezonie 2022/23 i spadku z III ligi odszedł z klubu i wydawało się, że zakończył już karierę.

Tomasz Brzyski nie kończy kariery. Zagra w lidze okręgowej. "W domu mi się nudzi"

8 sierpnia gruchnęła informacja, że Brzyski wznawia grę w piłkę i w sezonie 2024/25 będzie bronił barw Cisowianki Drzewce - zespołu, który w poprzednim sezonie spadł z IV ligi lubelskiej do ligi okręgowej. "Z pewnością jest to duże wzmocnienie i jakość dla drużyny" - pisał wówczas klub.

- Jak odszedłem z Lublinianki, to nie mówiłem, że kończę granie w piłkę, tylko kończę granie w Lubliniance. Potem pojechałem na rozgrywki oldboyów i doznałem kontuzji łękotki, więc musiałem mieć trochę przerwy. Skończyłem grać i przy niewielkim biegu zaczęło mi strzelać w kolanie. Tak pechowo, po graniu - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Brzyski.

Teraz były reprezentant Polski ma zamiar wesprzeć drużynę z szóstego poziomu rozgrywkowego i wcale nie uważa, że sezon 2024/25 musi być jego ostatnim. - W domu mi się nudzi, to postanowiłem jeszcze pograć. Zadzwonił do mnie trener Tomek Brzozowski i zapytał, czy bym nie przyszedł. Mówiłem, że jeśli chcą, to mogę przyjść i pomóc. Będę grał, dopóki będę miał zdrowie - mówi czterokrotny mistrz Polski.

A co po ewentualnym zakończeniu kariery? - Jeszcze nie wiem, nie myślałem o tym. Może "uderzę" w menadżerkę albo trenerkę - podsumowuje krótko Brzyski, który już w Lubliniance był asystentem trenera. 42-latek z pewnością jest ciekawą postacią w rozgrywkach "okręgówki", bo przecież raczej niewielu zawodników na tym poziomie ma za sobą 12 meczów w Lidze Europy, prawie 300 w ekstraklasie i bramkę przeciwko Norwegii w barwach reprezentacji Polski.