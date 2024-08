Niewiarygodny gol Bogusza. Sam się zdziwił, że to wpadło

Mateusz Bogusz nie pojechał z reprezentacją Polski na Euro 2024, ale już przed turniejem zanotował ogromną zwyżkę formy. Ta trwa do dziś i właściwie cały czas dokłada do swojego dorobku kolejne bramki lub asysty. Od maja jego najdłuższa seria bez gola to zaledwie dwa mecze. Tym razem nie musiał czekać nawet tak długo. Po bramce przeciwko Vancouver Whitecaps nie strzelił z Austin FC, ale już przeciwko San Jose Earthquakes zapisał się wielkimi literami w protokole meczowym.

Kolejny gol Mateusza Bogusza. Błąd bramkarza dał bramkę Polakowi

Los Angeles FC rywalizuje obecnie w Leagues Cup, czyli krajowym pucharze w USA i w nocy z wtorku na środę ograło San Jose Earthquakes aż 4:1. Bogusz wybiegł w pierwszym składzie swojego zespołu, ale nie uczestniczył przy żadnym z dwóch trafień w pierwszej połowie. 16 minut po rozpoczęciu drugiej połowy wykorzystał jednak swój moment.

Po składnej akcji LAFC Polak miał niezwykle dużo miejsca w środku pola. Podprowadził piłkę dobre 15 metrów w okolice szesnastki. Tam zdecydował się na mocne uderzenie w kierunku bramki i to okazało się fantastyczną decyzją. Strzał leciał prosto w bramkarza, ale ten zachował się wręcz fatalnie i dał piłce wpaść do siatki.

Golkiper zespołu z San Jose nie poradził sobie z mocą strzału, który leciał właściwie w niego. William Yarbrough Story dość pokracznie obił piłkę i to on był winny, że w ogóle dała Los Angeles FC prowadzenie 3:1. Faktem jest jednak to, że trafienie zapisano Boguszowi, a pomocnik ma już na koncie aż 15 goli w 30 meczach tego sezonu. Dodatkowo dołożyć sześć asyst.

Finalnie Los Angeles FC dołożyło jeszcze jedną bramkę i wygrało całe spotkanie 4:1, dzięki czemu awansowało do ćwierćfinału rozgrywek. Tam zmierzy się z Seattle Sounders, a więc siódmą drużyną Konferencji Zachodniej MLS. Zespół Mateusza Bogusza zajmuje drugą lokatę w tej samej części ligi i traci dwa punkty do Los Angeles Galaxy.

Jeśli Mateusz Bogusz utrzyma formę, to powinien dostać powołanie do Michała Probierza na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni 5 września zagrają ze Szkocją, a 8 z Chorwacją w ramach Ligi Narodów.