Chaos w klubie I ligi. Nieprawdopodobne, co właśnie zrobił prezes. "Totalna degrengolada"

Kotwica Kołobrzeg wywalczyła w maju historyczny awans do I ligi. I choć oczekiwania były bardzo duże, to jeszcze większe może być rozczarowanie po zakończeniu sezonu. Na ten moment zespół radzi sobie nie najgorzej, gdyż w czterech meczach zdobył pięć punktów, natomiast trudno spodziewać się, żeby taka sytuacja utrzymała się w do końca rozgrywek. Piłkarze grają, ale niedługo mogą przestać. I nikt nie będzie zaskoczony, ponieważ od dłuższego czasu nie dostają wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Kolejna afera wewnątrz Kotwicy Kołobrzeg. Prezes pozwał byłych piłkarzy do sądu

Parę tygodni temu informowaliśmy, że piłkarze zarządzili strajk przed sparingowym meczem z Pogonią Szczecin. Ci zagrozili również, że nie będą trenować, a pod znakiem zapytania stanęło też premierowe spotkanie sezonu z Wisłą Płock. Ostatecznie zawodnicy wyszli na boisko, zremisowali, ale sytuacja nie uległa poprawie. Jeden z liderów Jonathan Junior po porażce ze Stalą Rzeszów stwierdził, że "jest dumny z grupy, która żyje z obietnic".

Portal Meczyki.pl poinformował w środę, że Kotwica została objęta rozszerzonym nadzorem finansowym przez PZPN. Komisja licencyjna ma się przyjrzeć sprawie i nie można wykluczyć, że długi spowodują bolesne konsekwencje, w tym m.in. odjęcie punktów w ligowej tabeli. Rzekomo, by poprawić ekonomię klubu, prezes Dzik postanowił... pozwać dwóch byłych piłkarzy - Jakuba Rzeźniczaka oraz Jakuba Żubrowskiego. Jako powód podał narażenie Kotwicy na straty wizerunkowe. Ponadto zarzucił im brak profesjonalizmu podczas pobytu w zespole.

Nie zgodził się z tym były trener Maciej Bartoszek, któremu jest przykro, że tak wygląda obecnie sytuacja klubu. - Myślałem, że po awansie pójdzie to w dobrą stronę, a nie wiem, czy jest jeszcze gorzej, czy jak. Szkoda mi tych chłopaków - przekazał w programie "I Liga Raport"

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Żubrowskiego, który zamieścił wymowny wpis w mediach społecznościowych. "Abstrahując od zasadności tego pozwu, to jego część odnośnie tego miliona złotych, nie będzie nawet rozpatrywana. Klub nie wpłacił wadium, żeby w ogóle sąd się nad tym pochylił" - napisał na portalu X.

Dziennikarz jest pewny. "Kotwica przegra obie sprawy"

Dziennikarz Norbert Skórzewski nie ma wątpliwości, że Kotwica nic nie ugra tymi działaniami. "Przegra obie sprawy założone przez piłkarzy i wypłaci zaległe pensje Kubie Rzeźniczakowi i Kubie Żubrowskiego, do tego odsetki, opłaty sądowe itd. Przy okazji żaden poważny zawodnik już nigdy nie przyjdzie do klubu, który prowadzi Adam Dzik. Totalna degrengolada" - oznajmił. Dodał, że powyższe sprawy nie są jedyne, a w sądach leży mnóstwo spraw dotyczących Kotwicy.

Piłkarze Ryszarda Tarasiewicza rozegrają kolejny mecz w piątek 16 sierpnia, kiedy na wyjeździe zmierzą się z ŁKS-em Łódź. Dotąd nie wiadomo jednak, czy mają w ogóle zamiar pojawić się na miejscu.