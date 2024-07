To się musiało tak skończyć. Co za ogłoszenie ws. Mateusza Bogusza!

Mateusz Bogusz nie przestaje zadziwiać na boiskach MLS. W barwach Los Angeles FC rozgrywa genialny sezon, a mimo to nie doczekał się powołania do reprezentacji. Sam pomocnik jednak z tego powodu nie rozpacza. - Nie dzwonił. Ale żeby było jasne: nie mam żadnych pretensji, że nie pojechałem na EURO - mówił niedawno o decyzji Michała Probierza.

MLS ogłasza. Mateusz Bogusz z golem kolejki!

W ostatni weekend Bogusz znów potwierdził wysoką formę i zaliczył trafienie w meczu z Seattle Sounders. 22-latek zdobył kapitalnego gola z woleja. Nie umknęło to uwadze władz ligi. MLS doceniło trafienie Polaka i nominowało go do ankiety na najpiękniejszą bramkę kolejki. A kibice nie mieli wątpliwości - gol Bogusza był najładniejszy! Zdobył on zdecydowaną większość głosów w ankiecie.

"Uderzenie z woleja do perfekcji. Mateusz Bogusz zdobył wyróżnienie na najładniejszego gola kolejki" - czytamy.

Mateusz Bogusz w trwającym sezonie zdobył już 14 bramek i zanotował pięć asyst, a to wszystko w 27 meczach. Najbliższa okazja do poprawienia dorobku strzeleckiego już w najbliższą sobotę. Los Angeles FC zagra mecz w ramach Leagues Cup.

Przypomnijmy, że umowa Mateusza Bogusza w MLS obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Polak mówił jednak ostatnio, że nie zamyka się na żadne oferty. - Nie ma co ukrywać, pojawiają się zapytania. Prawdą jest też to, że Los Angeles FC sprowadził mnie z zamiarem odsprzedania w przyszłości. W transferach czasem ciężko coś przewidzieć, więc nie wiem, kiedy to nastąpi. Ale prędzej czy później nastąpić może - ocenił.