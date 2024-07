Polka podjęła drastyczną decyzję. To murowana faworytka do złota w Paryżu

Aleksandra Mirosław jest bardzo utytułowaną polską zawodniczką, która specjalizuje się we wspinaczce sportowej. 30-latka ma na koncie między innymi dwa tytuły mistrzyni świata we wspinaczce na czas, trzy brązy w tej samej konkurencji czy też srebrny medal wywalczony latem 2023 roku na Igrzyskach Europejskich. W kwietniowym Pucharze Świata wyrównała nawet własny rekord wynoszący 6,24 sekundy.

Aleksandra Mirosław odcina się od mediów społecznościowych na czas igrzysk

Polka ostatnio przygotowywała się do startu w zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Będzie to dla niej drugi start w tym turnieju. Poprzednio w Tokio zajęła czwarte miejsce, a teraz będzie jedną z głównych faworytek do złotego medalu. Na niedługo przed początkiem zmagań w Paryżu Mirosław zwróciła się do fanów i przekazała, że jest dobrze przygotowana do igrzysk.

"Czas leci… jeszcze przed chwilą do startu w Paryżu był rok, potem 9 miesięcy, pół roku, miesiąc, aż w końcu pozostało 15 dni. To były bardzo dobre przygotowania i powiem Wam jedno - jestem dumna z pracy, którą wykonałam przez ten czas. Do Paryża lecę z uśmiechem na twarzy, spokojem w głowie i wdzięcznością w sercu." - napisała. Po czym dodała, że zamierza odciąć się od mediów społecznościowych.

"Te ostatnie dni chciałabym spędzić w ciszy, skupiając się na sobie i spędzając czas z najbliższymi, dlatego wyłączam Social Media oraz wszelkiego rodzaju komunikatory, ale wrócę tu już niedługo. Dziękuję za wszystkie życzenia, słowa wsparcia, których otrzymuję bardzo dużo i zaciśnięte kciuki. Do zobaczenia niebawem!" - zakończyła.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia.