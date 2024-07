Legia i Śląsk poznały potencjalnych rywali w Lidze Konferencji. Fatalne wieści!

Poniedziałek 22 lipca to dzień losowań dla polskich klubów w europejskich pucharach. Swoich potencjalnych rywali w trzecich rundach eliminacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy poznały już Jagiellonia Białystok (zarówno LM, jak i ewentualnie LE)oraz Wisła Kraków (LE). Po nich zaś przyszedł czas na Ligę Konferencji. Tradycyjnie najbardziej "polskie" rozgrywki, bo mamy w niej dwoje przedstawicieli, a jeżeli krakowianom nie powiedzie się w Lidze Europy, to już w trzeciej rundzie może być ich troje.

Legia trafiła na groźnych Duńczyków lub... pokonanych przez Wisłę

Na początek Legia Warszawa, czyli uczestnik 1/16 finału poprzedniej edycji. Stołeczny klub musi się najpierw uporać z walijskim Caernarfon Town FC, by myśleć o grze dalej. Ostatecznie los postawił na drodze zespołu Goncalo Feio lepszego z pary Broendby vs Llapi. Pierwszy mecz w czwartek 8 sierpnia na wyjeździe, a rewanż 15 sierpnia w Warszawie. Duńczycy to zespół, którego kibice Legii chcieli uniknąć.

Niełatwy los Śląska Wrocław

Jeżeli chodzi o Śląsk Wrocław, drużyna Jacka Magiery w II rundzie zmierzy się z łotewską Rigą FC. W przypadku awansu ich droga zapowiadała się trudniej niż ta Legii, jako że wrocławianie nie są rozstawieni. I tak oto wicemistrz Polski wpaść mógł choćby na wygranego z mocnej pary tworzonej przez szwajcarskie Sankt Gallen oraz kazachski Toboł Kustanaj. Mieli również m.in. podwójną szansę na wyjazd do Azerbejdżanu, bo wśród możliwych rywali były Zira (lub słowacka DAC Dunajska Streda) oraz Sumqayit (lub węgierski Fehervar)

Wrocławianie trafili koniec końców na lepszego z pary Sankt Gallen - Toboł Kustanaj. Pierwszy mecz w czwartek 8 sierpnia na wyjeździe, a rewanż 15 sierpnia we Wrocławiu.

Dobrzy znajomi Lecha Poznań na drodze Wisły?

Co się tyczy Wisły Kraków, zwycięzcy Pucharu Polski mogli "spaść" do III rundy Ligi Konferencji w wypadku porażki w Lidze Europy z Rapidem Wiedeń. Nawet mimo to nie będą w niej rozstawieni, więc i potencjalny rywal do najłatwiejszych należeć nie musiał. Najtrudniej zapowiadało się potencjalne starcie z belgijskim Gent (jeżeli pokonają farerski Vikingur Gota) lub ewentualnie z portugalską Vitorią Guimaraes (w II rundzie mierzą się z maltańską Florianą).

Nasz jedyny pierwszoligowiec wśród "pucharowiczów" trafił ostatecznie na lepszego z pary FK Sarajevo (Bośnia) - Spartak Trnawa (Słowacja). Pierwsze starcie także w czwartek 8 sierpnia na wyjeździe, a rewanż 15 sierpnia w Krakowie.