Michał Probierz ujawnia! Prawda wyszła na jaw. "Trzy znaki zapytania"

- Chciałem pokazać wam to, co przez dziewięć miesięcy udało się stworzyć w reprezentacji Polski - zwrócił się do trenerów Michał Probierz, który obok Roya Hodgsona był główną gwiazdą ogólnopolskiej konferencji dla trenerów z licencją UEFA Pro, która w poniedziałek odbyła się w Politechnice Łódzkiej. - Nie mieliśmy dużo czasu, żeby to poukładać, po trzech dniach graliśmy mecz na Wyspach Owczych, ale najważniejsze było szybka i rzetelna ocena potencjału oraz wybranie ustawienia. Przeanalizowaliśmy piłkarzy i zdecydowaliśmy się na system z trzema środkowymi obrońcami - kontynuował.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczna oprawa kibiców Legii Warszawa

Po krótkim umówieniu eliminacji i barażów selekcjoner przeszedł do podsumowania Euro 2024. - Mieliśmy świetne przygotowania, bardzo pomogły nam treningi na Stadionie Narodowym. Wcześniej były problemy z zajęciami, ale w najważniejszym momencie Polski Związek Piłki Nożnej zapewnił nam maksymalny komfort - mówił Probierz, po czym obalił jeden z mitów, który krążył wokół kadry. - Mówiło się, że kontuzje są efektem problemów z trawą na Narodowym, ale to nie tak. Piłkarze, którzy wypadli z treningów przed i w trakcie turnieju, mieli już urazy w klubach. To oczywiście utrudniło nam przygotowania, ale nie chcieliśmy szukać usprawiedliwień i razem ze sztabem realizowaliśmy plan - dodawał.

Michał Probierz ujawnia: Trzy znaki zapytania

- Nie cofaliśmy się, graliśmy agresywną i ofensywną piłkę. Nie zawsze wychodziło, ale to jest droga, którą chcemy podążać. Naszym głównym ustawieniem na Euro 2024 było 1-3-5-2. Mieliśmy też dwie alternatywy: 1-3-4-3 i 1-4-4-2. Trzon kadry był w zasadzie zbudowany przed turniejem, ośmiu zawodników regularnie grało w klubie, a to dla mnie kluczowa sprawa. Mieliśmy trzy znaki zapytania i tu musieliśmy się dostosować do sytuacji zdrowotnej, boiskowej i planów przeciwnika - ujawnił.

Najważniejsze pytanie po turnieju w Niemczech jest jasne: dlaczego Polska nie wyszła z grupy? Probierz odpowiedział na nie dość jasno i wcale nie szukał usprawiedliwień w sile rywali. - Zabrakło nam skuteczności, gdybyśmy wykorzystywali sytuacje tak jak w meczach towarzyskich, to być może wynik byłby inny - rzucił w pewnym momencie, a później mówił już o przyszłości.

Ujawnił m.in., co ma wyróżniać jego kadrę i na co kładzie największy nacisk na treningach: obrona wysoka - pressing, atak pozycyjny, atak przestrzeni - ruch bez piłki, uderzenia z dystansu i stałe fragmenty gry. - Zawsze jest coś, kosztem czegoś, ale my postawiliśmy i dalej chcemy stawiać właśnie na te elementy. Chcemy dalej rozwijać ten zespół. Dziękuję prezesowi Cezaremu Kuleszy za to, że jeszcze przed meczem z Francją przekazał piłkarzom, że zostaję i będę mógł budować silną reprezentację Polski. Dziękuję też moim współpracownikom, bo w trakcie turnieju wykonali świetną pracę i kibicom, bo na każdym kroku czuliśmy ich wsparcie. Euro 2024 to był dopiero początek: mamy grupę zawodników, która chce się rozwijać, chce pracować i dawać radość kibicom - zakończył selekcjoner reprezentacji Polski.

Kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski już we wrześniu. W jego trakcie kadra Michała Probierza zagra w ramach Ligi Narodów ze Szkocją (05.09 o godz. 20:45) i z Chorwacją (08.09 o godz. 20:45).