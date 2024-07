Emocje na koniec pierwszej kolejki Ekstraklasy! Dwa gole i czerwona kartka

16 - tyle goli w 33 występach w ekstraklasie w poprzednim sezonie strzelił Ilja Szkurin. Chociaż wydawało się niemal pewne, że Białorusin szybko odejdzie ze Stali Mielec, to niespodziewanie zaczął kolejny sezon w jej barwach. I nie zatracił skuteczności.

Był doliczony czas gry pierwszej połowy, gdy z lewej strony dośrodkował Maciej Domański, a Szkurin uderzeniem głową pokonał Rafała Gikiewicza. Był to pierwszy celny strzał Białorusina w tym sezonie i od razu taki, który dał gola.

Był to najciekawszy moment tego spotkania przed przerwą. Poza nim w Mielcu nie działo się wiele, a obie drużyny miały po jednej okazji do strzelenia gola. W 10. minucie piłka po strzale Fryderyka Gerbowskiego odbiła się od słupka bramki Widzewa. Niedługo później w odpowiedzi z dystansu strzelał Fran Alvarez, ale dobrze interweniował Mateusz Kochalski.

Stal zremisowała z Widzewem

Od początku drugiej połowy Widzew ruszył do zdecydowanego ataku. I w 61. minucie wydawało się, że goście szybko osiągnęli swój cel. Z lewej strony w pole zagrał Jakub Łukowski, a z bliska do bramki trafił Imad Rondić. Jak się jednak okazało po analizie VAR, Bośniak w momencie podania był na spalonym.

To, co nie udało się w 61. minucie, udało się 12 minut później. I znów w głównej roli był Łukowski. Zawodnik, który wszedł na boisko w drugiej połowie, dostał podanie na lewym skrzydle. Łukowski zszedł do środka i oddał strzał z dystansu, pokonując Kochalskiego. Dla Łukowskiego był to debiut w Widzewie po transferze do Korony Kielce. 28-latek stracił większość poprzedniego sezonu przez zerwanie więzadła krzyżowego.

W 80. minucie miała miejsce kolejna istotna sytuacja. Po zagraniu Gerbowskiego w sytuacji sam na sam z Gikiewiczem znalazł się Szkurin, który tym razem uderzył jednak obok bramki. Po pudle Białorusina sędzia wrócił do wcześniejszego faulu na Gerbowskim i wyrzucił z boiska Ibizę, który zobaczył drugą żółtą kartkę.

Mimo że Stal w ostatnich minutach atakowała i szukała decydującego gola, to wynik już się nie zmienił i oba zespoły zdobyły po punkcie. Obie drużyny kolejne mecze rozegrają w sobotę przed własnymi publicznościami. Najpierw o 14:45 Stal Mielec podejmie GKS Katowice, a o 20:15 Widzew zagra z Lechem Poznań.

