Raków ogłosił szósty transfer! "Wielki potencjał"

- To jest, można powiedzieć, strzępek tego, co ja widzę na przyszłość. To, jakim składem dysponujemy i to, co prezentujemy, to dla mnie na tę chwilę jest nie do przyjęcia - mówił Marek Papszun na początku lipca po sparingu z Puszczą Niepołomice (1:1).

Trener Rakowa Częstochowa, który wrócił do klubu po rocznej przerwie, niespełna trzy tygodnie przed startem nowego sezonu wyraził niezadowolenie z szerokości i jakości kadry pierwszej drużyny. Wtedy sytuacja Rakowa wyglądała nieciekawie.

Z klubu odeszli bowiem m.in. Vladan Kovacević (Sporting CP), Giannis Papanikolau (Caykur Rizespor) czy Marcin Cebula (Śląsk Wrocław). W ich miejsce do Częstochowy trafili jedynie środkowy pomocnik Vasilios Sourlis z Asterasu Tripoli (18-krotny reprezentant Grecji do lat 21) oraz 22-letni brazylijski napastnik Adriano, który w minionym sezonie strzelił cztery gole w drugiej lidze portugalskiej dla Leixoes.

Od tamtej pory Raków dokonał jednak kolejnych transferów. Do klubu trafili jeszcze bramkarz Kristoffer Klaesson z Leeds United, pomocnik Lazaros Labrou z Excelsioru Rotterdam oraz napastnik Patryk Makuch z Cracovii.

W niedzielę Raków pokonał na wyjeździe Motor Lublin 2:0 w pierwszej kolejce ekstraklasy. Po spotkaniu w programie Liga+Extra Papszun potwierdził, że częstochowianie są o krok od kolejnego transferu. - Jesteśmy blisko - mówił trener, zapytany o pozyskanie Davida Ezeha.

Raków ma nowego napastnika

To 18-letni napastnik, który grał w HJK Helsinki. Grał, bo niespełna dobę po słowach Papszuna, Ezeh został oficjalnie ogłoszony zawodnikiem Rakowa. 18-latek został wypożyczony do klubu do końca marca 2025 r. z opcją wykupu.

- Tym transferem zyskujemy młody talent w ataku. David jest zawodnikiem z wielkim fizycznym potencjałem, który na razie pokazywał swoje umiejętności głównie na poziomie juniorskim. Oczywiście też z tego powodu będzie potrzebował czasu na adaptację do seniorskiej piłki. Jesteśmy jednak ze sztabem trenerskim pewni, że pomożemy mu postawić kolejne kroki. David jest dowodem na nasz jasny plan sprowadzania młodych piłkarzy z głodem gry - przyznał dyrektor sportowy Rakowa, Samuel Cardenas, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Ezeh to wychowanek IF Gnistan, skąd trafił najpierw do Helsingin Palloseura, a w 2019 r. do HJK. Utalentowany Fin w pierwszej drużynie zadebiutował w zeszłym roku i do tej pory rozegrał 18 meczów, w których strzelił trzy gole i miał trzy asysty.

W poprzednim sezonie Ezeh rozegrał 21 meczów w trzecioligowych rezerwach HJK, w których zdobył 17 bramek. Napastnik strzelił też trzy gole w czterech występach w młodzieżowej Lidze Mistrzów. 18-latek regularnie gra w młodzieżowych reprezentacjach Finlandii. Ezeh ma za sobą występy w kadrach U-16, U-17, U-18 oraz U-19. W każdej z nich zdobywał bramki.