Mbappe kupił nowy dom. Polak musiałby na to pracować ponad 8 tysięcy lat

Kylian Mbappe od dawna rozważał odejście z Paris-Saint Germain. Z tego powodu nie przedłużył wygasającej wraz z końcem czerwca umowy, aby po zakończeniu sezonu 2023/24 zmienić klub jako wolny zawodnik. Ostatecznie reprezentant Francji przeniósł się do Realu Madryt, z którym podpisał pięcioletni kontrakt. We wtorek 16 lipca 25-latek został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik 36-krotnego mistrza Hiszpanii. Mbappe nie ukrywał dumy z transferu. "Spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa. Wiele emocji" - napisał we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Po transferze do Realu Madryt niezbędny był zakup nowego domu. Poszukiwania dobiegły już końca. Początkowo media informowały, że Sergio Ramos skontaktował się z Francuzem, aby sprzedać mu willę, ale Mbappe nie skorzystał z tej oferty. Jak informuje Mirror.co.uk, Mbappe kupił luksusową willę od Garetha Bale'a, byłego zawodnika Realu Madryt.

Kylian Mbappe opływa w luksusie. Oto jego willa za grube miliony

Cała działka ma 3000 metrów kwadratowych powierzchni i znajduje się w prestiżowej dzielnicy La Finca, która położona jest 13 kilometrów na północ od centrum Madrytu. Tamtejsza okolica znana jest z przepychu. Znajdują się tam hotele i pola golfowe. W tej dzielnicy posiadłości zakupili zamożni byli i obecni piłkarze, tacy jak Toni Kroos, Cristiano Ronaldo i Zinedine Zidane.

W rezydencji mieszczą się dwa baseny - jeden kryty, drugi zewnętrzny, mała sala kinowa, boisko do piłki nożnej i koszykówki, pole golfowe, kilka tarasów oraz garaż na sześć samochodów. Sam dom ma 1100 metrów kwadratowych i aż osiem sypialni oraz jedenaście łazienek.

Dom ma kompleksowy system ochrony, czyli alarm domowy, monitoring, który wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy oraz solidne drzwi antywłamaniowe. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Mbappe zatrudnił też prywatną ochronę, która patroluje jego willę 24 godziny na dobę.

Nieruchomość po raz pierwszy została wystawiona na sprzedaż w czerwcu 2022 roku, kiedy Gareth Bale wyjechał z Hiszpanii, aby zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje Mirror.co.uk, początkowo Bale zażądał od Mbappe 11 milionów funtów za willę, ale ostatecznie sprzedał Francuzowi za 9 milionów funtów, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi ponad 45 milionów złotych. Zakładając, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce to około 5600 złotych (dane za Głównym Urzędem Statystycznym z lutego 2024 roku), to statystyczny Polak musiałby pracować około 8035 lat, żeby pozwolić sobie na taki zakup.

Wspomniane źródło dodaje, że Mbappe wynajął też dom w okolicy dla swojej matki i agentki, Fayzy Lamari.