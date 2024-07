Poruszający wpis Mbappe. Co za słowa

Wielomiesięczna saga transferowa w roli głównej z Kylianem Mbappe właśnie dobiegła końca. Francuski napastnik oficjalnie został piłkarzem Realu Madryt. We wtorek na Santiago Bernabeu odbyła się jego prezentacja. - To spełnienie marzeń z dzieciństwa. Coś bezcennego - mówił na pierwszej konferencji prasowej piłkarz.

Kylian Mbappe ponownie przemówił. Tym razem w mediach społecznościowych. Co za wpis!

Wieczorem Kylian Mbappe opublikował także wpis w swoich mediach społecznościowych. Odniósł się w nim do prezentacji w Madrycie. Ponownie nie ukrywał dumy z transferu. "Dzisiejszy dzień był niezapomniany dla mnie i dla mojej rodziny" - rozpoczął.

"Spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa. Wiele emocji" - napisał i dodał: "Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że jestem częścią wielkiej rodziny Realu. Chcę już zacząć grę dla najlepszego klubu na świecie. HALA MADRID!".

Napastnik opublikował także kilka zdjęć z uroczystej prezentacji, która odbyła się na stadionie i zgromadziła tysiące kibiców na trybunach. Szacuje się, że było ich około 75 tysięcy.

Kylian Mbappe zapowiedział, że ma zamiar zagrać w meczu o Superpuchar Europy, który odbędzie się 14 sierpnia na Stadionie Narodowym. Real zmierzy się z włoską Atalantą. Będzie to okazja do oficjalnego debiutu Francuza w nowych barwach. Ponadto wiadomo, że Mbappe zagra z numerem "9" na koszulce. - Mamy już "dziesiątkę", jest nią Luka Modrić. Jestem dumny z tego, że będę dzielił z nim szatnię. Dla mnie najważniejsze jest to, co przede mną, czyli bramka, a nie numer, który jest na plecach. Mogła to być "9", a nawet "48". Choć "9" to ważny numer, dla mnie ta kwestia nie jest priorytetem - komentował na konferencji.