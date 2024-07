Mbappe zaprezentowany w Realu! Wiadomo, z jakim numerem zagra. "Osobista porażka"

Saga transferowa z Kylianem Mbappe dobiegła końca. PSG długo zabiegało o pozostanie Francuza. Kusiło go gigantycznymi zarobkami, stosowało prośby, a nawet i groźby, odsuwając na chwilę piłkarza od składu, ale finalnie próby nie przyniosły skutku. Od 1 lipca 25-latek został wolnym zawodnikiem i dołączył do Realu Madryt. Wiele ekspertów i kibiców wierzy, że szybko zaaklimatyzuje się w nowej drużynie i razem z Viniciusem Juniorem czy Jude'm Bellinghamem stworzą zespół nie do pokonania. I choć Mbappe nie zagrał jeszcze w żadnym meczu Realu, to już poniósł pierwszą porażkę.

Kylian Mbappe będzie grał z numerem "9". Jednak nie o takiej koszulce marzył w Realu Madryt

Tak właśnie można powiedzieć o numerze, który został przydzielony piłkarzowi. W ostatnich latach Mbappe występował w trykotach z "7" i "10". Pierwszą z nich przywdziewał w barwach PSG, a drugą w reprezentacji Francji.

I jak podaje kataloński "Sport", Mbappe zależało, by w Realu występować z pierwszym z numerów. Problem w tym, że jest on już zajęty. Nosi go Vinicius Junior i były zawodnik paryżan od początku wiedział, że będzie mu go trudno odebrać. Ba, nawet o to specjalnie nie zabiegał.

"Siódemka to ulubiona liczba Mbappe i w niej tkwi problem. Jednak prośba o porzucenie numeru przez Brazylijczyka nigdy nie wchodziła w grę. Wówczas wszedłby niewłaściwymi drzwiami do szatni. Vini i Kylian mają świetne relacje i nie było żadnego dylematu, jeśli chodzi o to, kto ma nosić koszulkę z tym numerem" - czytamy.

Jak zaznaczyli dziennikarze, naturalną koleją rzeczy było przejęcie przez Mbappe numeru "10", ale i on pozostaje zajęty. Ma go Luka Modrić. I w tej sytuacji w grę wchodził tylko jeden trykot - "9". Ta pozostaje bezpańska, od kiedy Karim Benzema odszedł z Realu. Tym samym w nadchodzącym sezonie Mbappe będzie grał z numerem, który kojarzy się z absolutnymi legendami klubu. Nosili go m.in. Alfredo di Stefano, Ronaldo Nazario czy Cristiano Ronaldo, choć ten ostatni tylko przez chwilę.

Wydaje się jednak, że taki stan rzeczy nie potrwa długo i wkrótce Mbappe dostanie numer, w którym gra dla Francji. "Kiedy Luka opuści Madryt, piłkarz odziedziczy '10'" - podkreślili dziennikarze. Kto wtedy zgarnie "9"? Zdaniem redakcji ten numer jest już zarezerwowany dla młodziutkiego Endricka.

Mbappe nowym zawodnikiem Realu. Na prezentacji tłumy

Nie tylko Mbappe otrzyma nową koszulkę, ale dojdzie do zmian wśród innych zawodników Realu. Fede Valverde przejmie "8" po Tonim Kroosie, Arda Guler zajmie numer "15" po Valverde, Aurelien Tchouameni zmieni numer "18" na "14".

Teraz przed Mbappe oficjalna prezentacja w Realu, a właściwie ta już trwa. Najpierw piłkarz pojawił się na scenie, którą zlokalizowano na stadionie, by wygłosić kilka słów do fanów i oficjalnie ich powitać. Następnie zaprezentuje sztuczki piłkarskie i weźmie udział w konferencji prasowej. Władze klubu zaplanowały wiele atrakcji z udziałem Francuza. On sam także chciał szybko wkupić się w łaski kibiców i tuż po badaniach medycznych zdobył się na gest, który fani docenili. "Witamy" - pisali w mediach społecznościowych. W poprzednim sezonie Mbappe zdobył aż 44 gole i 10 asyst.