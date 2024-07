Przyłapali Sinnera z Kalinską i się zaczęło. Kibice nie mieli litości

Związki dwójki tenisistów nie są niczym nowym. Od pewnego czasu - po różnych przejściach - parę tworzą Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas, a od maja świat zaczęły obiegać doniesienia, że w związku są Jannik Sinner i Anna Kalinska. - Wiesz, że nie lubię rozmawiać o życiu prywatnym, ale tak, potwierdzam. Ja i Anna (Kalinska - przy. red.) jesteśmy w związku. Chcemy jednak zachować wszystko dla siebie. Znacie mnie i wiecie, że nie będę o tym rozmawiał - przekazał Jannik Sinner po meczu pierwszej rundzy tegorocznego Roland Garros.

Ostatnie występy włoskiego tenisisty i rosyjskiej tenisistki były na kortach Wimbledonu. Sinner odpadł z rywalizacji na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Daniiłem Miedwiediewem, a Kalinska skreczowała w drugim secie w meczu czwartej rundy z Jeleną Rybakiną. Po porażce z Miedwiediewem Sinner przekazał, że z powodu zmęczenia organizmu rezygnuje ze startu w turnieju ATP 250 w Bastad.

Fani zobaczyli krótkie wakacje Jannika Sinnera i Anny Kalinskiej. Gromy posypały się na włoskiego tenisistę

Rosyjsko-włoska para więc ma chwilę na odpoczynek i aktywnie z tego korzysta, co uchwycili włoscy paparazzi. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z włoskiego magazynu "Chi". A jak się pojawiły, to zostały skomentowane przez fanów tenisa.

"To jest gorsze od Pauli i Stefanosa" - napisał jeden z fanów. "Wimbledon się skończył. Możesz Jannik zmienić strój" - stwierdził inny, odnosząc się do białej koszulki włoskiego tenisisty. "Czy on nie powinien być chory? Czy to tylko kolejna jego wymówka, żeby uchronić się przed wstydem po tym, jak uznano go za zdecydowanego faworyta? Przy okazji - uwielbiam ich 'prywatny' związek" - grzmiał kolejny. "To dlatego odpuścił Bastad", "Tymczasem Carlos [Alcaraz - red.] dziś trenuje", "Jannik jest ciągle ubrany na biało, gdyż przybył prosto z Londynu", "a więc dlatego nie zagrał w Bastad" - pisali inni.

Kolejnym ważnym turniejem będą igrzyska olimpijskie w Paryżu, w których kibice będą mogli oglądać Jannika Sinnera. Anna Kalinska odmówiła startu w imprezie i zamiast tego może wystąpić w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie.