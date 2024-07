Hit! Kylian Mbappe chce kupić klub. Doskonała okazja

1 - tyle goli na tegorocznych mistrzostwach Europy strzelił Kylian Mbappe, który wraz z reprezentacją Francji pojechał do domu po półfinale z Hiszpanią. Choć drużyna prowadzona przez Didiera Deschampsa szybko wyszła na prowadzenie, to jeszcze w pierwszej połowie straciła dwie bramki i odpadła z Euro 2024. Wspomniane trafienie były gwiazdor PSG zanotował tylko w grupowym meczu z Polską, kiedy wykorzystał rzut karny. Do tego dołożył asystę w starciu z Hiszpanami. Wielu kibiców i ekspertów spodziewało się, że tuż przed transferem do Realu Madryt Mbappe będzie w najwyższej formie, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Media: Mbappe chce kupić klub. To tam zaczynał karierę

- Nie byłem do końca zdrowy, ale muszę to zaakceptować. Sezon był długi i wyczerpujący, dlatego teraz pojadę na wakacje i odpocznę od grania - dobrze mi to zrobi. Gdy wrócę, będę gotowy do rozpoczęcia nowego życia. Mam wiele do zrobienia. W piłce nożnej jesteś dobry albo nie - ja nie byłem dobry. Odczuwam rozczarowanie z powodu mojej formy i wyniku drużyny. Naprawdę bardzo chciałem zostać mistrzem Europy, ale ten turniej był dla mnie porażką - komentował swój występ sam Francuz, który w większości spotkań występował w specjalnej masce po kontuzji doznanej w meczu z Austrią.

Okazuje się, że jedną "z rzeczy do zrobienia" przez Kyliana Mbappe jest... kupno klubu. Ostatnio dziennikarze RMC Sport przekazali, że rodzina 25-latka na czele z jego matką Fayzą Lamari jest w trakcie zakupu Stade Malherbe Caen, w skrócie SM Caen. To francuski klub występujący na co dzień w Ligue 2. W ostatnim sezonie drużyna zajęła szóste miejsce, ocierając się o baraże do Ligue 1.

Francuzi dodają, że obecnie z SM Caen wycofuje się amerykański fundusz inwestycyjny Oaktree, przez co jest do dobra okazja dla otoczenia Mbappe, aby zająć się nowym biznesem. Ciekawostką jest fakt, że właśnie w tym klubie Kylian Mbappe rozpoczynał swoją karierę. W 2013 roku zdecydował się przenieść do akademii AS Monaco, gdzie już w nastoletnim wieku stał się jednym z najdroższych piłkarzy świata. Następnie został gwiazdą PSG, a za kilka tygodni zobaczymy go w koszulce Realu Madryt.