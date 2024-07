Balotelli kompletnie odleciał. Najpierw pijany przewrócił się na ulicę, a teraz to

Kiedy w sierpniu 2010 roku ówczesny selekcjoner reprezentacji Włoch, Cesare Prandelli, dał zadebiutował Mario Balotellemu w meczu towarzyskim z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:1), można było zakładać, że niebawem stanie się on gwiazdą. Miał przecież wtedy 20 lat, a dwa dni później został wykupiony przez Manchester City z Interu Mediolan za niespełna 30 mln euro. W angielskim klubie miewał lepsze i gorsze momenty. Przez nieco ponad 2,5 roku w jego barwach rozegrał 80 meczów, w których strzelił 30 goli i zanotował sześć asyst. Co więcej, z zespołem z Etihad Stadium sięgnął po mistrzostwo Anglii (2011/12) oraz Puchar Anglii (2011)

Później grał w m.in. AC Milanie, Liverpoolu, OGC Nice, Olimpique Marsylia, Brescii i Monzie. Jego kariera jednak wyhamowała przez problemy dyscyplinarne i pozaboiskowe afery. Ostatnie trzy lata Balotelli spędził w szwajcarskiej drużynie FC Sion i tureckiej Adanie Demirspor. W tym drugim klubie 33-latek w minionym sezonie wystąpił w 16 meczach, w których strzelił siedem goli i zanotował jedną asystę. Obecnie pozostaje bez klubu.

Potężne wymagania finansowe Mario Balotellego

Mimo to na brak ofert nie może narzekać. Jak podaje portal Uol.com.br, Mario Balotelli może trafić do Brazylii. Agent włoskiego napastnika negocjuje warunki przejścia Balotellego do Corinthians. 33-latek miałby wzmocnić ich atak i podpisać dwuletnią umowę.

Przeszkodą mogą być jednak jego potężne wymagania finansowe. Według podanego źródła 33-latek żąda wynagrodzenia w wysokości 4 milionów funtów za sezon, co daje około 75 tysięcy funtów tygodniowo, nie licząc do tego prowizji dla jego agenta.

Mario Balotelli jest aktualnie wyceniany przez portal "Transfermarkt" na 650 tysięcy euro.

W ostatnich tygodniach głośno było o Balotellim także z powodów pozaboiskowych. Wszystko przez to, że kilka godzin po porażce Włochów ze Szwajcarią 0:2 w 1/8 finału 33-latek został przyłapany, jak kompletnie pijany przewraca się na ulicy.