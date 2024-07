To już koniec! Znana dziennikarka odchodzi z TVP Sport

Ostatnie miesiące to czas ogromnych zmian w TVP Sport. Nowym dyrektorem został Jakub Kwiatkowski, który zastąpił Marka Szkolnikowskiego. Doszło też do kilku wzmocnień w postaci Marcina Feddka czy Mai Strzelczyk. Nie brakuje też odejść. Nie tak dawno po 30 latach z pracą pożegnał się Maciej Kurzajewski. Teraz doszło do kolejnej zmiany w TVP Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o rewelacji Euro. "Współczuję mu. Łatwo się wypalić"

Agata Bachanek odchodzi z TVP Sport

Okazuje się, że z końcem czerwca pracę ze sportową redakcją zakończyła Agata Bachanek. Dziennikarka zajmowała się głównie tematami związanymi z tenisem. O rozstaniu z TVP Sport poinformowała za pośrednictwem Instagrama i wyjawiła nieco więcej szczegółów.

"Kłamać nie chce, a więc napiszę tylko, że przez ostatnich kilka miesięcy lekko i przyjemnie nie było. Coś się kończy, drzwi się zamykają, a wtedy otwierają się nowe i póki co zawsze na tym lepiej wychodzę" - pisała Bachanek. Podziękowała za współpracę szczególnie jednej osobie - Sebastianowi Parfjanowiczowi.

Okazuje się, że choć Bachanek odchodzi z TVP Sport, to nie rozstaje się na dobre z Telewizją Polską, w której pracuje od siedmiu lat. Teraz będzie występować w TVP Info, gdzie poprowadzi m.in. program "Kiedyś to było" wspólnie z Romanem Czejarkiem. Nadal będzie też miała okazje opowiadać o sporcie na antenie TVP.

Na zmianę w życiu zawodowym Bachanek zareagowali internauci, w tym Sebastian Mila. "Dziękuję za współpracę, to była przyjemność. Trzymam kciuki. I powodzenia" - pisał były reprezentant Polski w piłce nożnej.

Bachanek spotyka się z byłym tenisistą

Mało kto wie, że w przeszłości Bachanek grała w tenisa i to z sukcesami. Zdobyła wiele medali mistrzostw Polski, ale nie udało jej się zrobić międzynarodowej kariery. W ostatnich miesiącach o dziennikarce zrobiło się głośno również z innego powodu. Media rozpisywały się o jej życiu prywatnych.

Okazało się, że pozostaje w związku z Michałem Dembkiem, także byłym tenisistą. Polak zdobył wiele krążków na arenie krajowej, w różnych kategoriach wiekowych. Najwyżej sklasyfikowany w singlu był na 562. miejscu w rankingu ATP, natomiast w deblu osiągnął 393. lokatę. Karierę zakończył w wieku 25 lat.