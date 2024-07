Ten piłkarz to skarb Wisły Kraków. Przerasta ją i ligę. Co za ważny gol w doliczonym czasie

Z kadrą słabszą niż w zeszłym sezonie zakończonym Pucharem Polski, ale i dziesiątym miejscem w I lidze, na ponad dwa tygodnie przed pierwszym spotkaniem na zapleczu ekstraklasy i z nowym trenerem Kazimierzem Moskalem, apelującym o wzmocnienia niemalże w każdej rozmowie z dziennikarzami. W takich okolicznościach Wisła Kraków podchodziła do pierwszego po ponad 12 latach meczu w europejskich pucharach.

Co ciekawe, gdy jesienią 2011 roku "Biała Gwiazda" wychodziła z grupy Ligi Europy, eliminując angielskie Fulham, a następnie wiosną grała w fazie pucharowej z belgijskim Standardem Liege, jej trenerem także był Kazimierz Moskal. Tym razem jednak Wisła inaugurowała zmagania w Europie nie jako aktualny mistrz Polski, a jako pierwszoligowiec, dlatego też trudno było przewidzieć, jak zaprezentuje się nawet na tle słabego KF Llapi Podujevo z Kosowa.

Moskal dokonał małego cudu. Rozgrzebaną kadrowo Wisłę dobrze się oglądało

Kazimierz Moskal - trener w ostatnim czasie znany z tego, że jest za dobry na I ligę i za słaby na ekstraklasę. Biorąc pod uwagę, jak słabo idzie Wiśle walka o powrót do elity, ze swoim ofensywnym stylem gry wydaje się być dla niej idealny. Jednak wciąż czapki z głów przed tym, w jak krótkim czasie był w stanie przygotować będącą w samym środku rewolucji kadrowej Wisłę Kraków.

Pion sportowy z prezesem Jarosławem Królewskim na czele nie ułatwił mu w żaden sposób zadania, bo po pozbyciu się całej zgrai zagranicznych piłkarzy, którzy w zeszłym sezonie zarówno zdobyli puchar, jak i skompromitowali klub w I lidze, Wisła wzmocniła się jedynie Rafałem Mikulcem z Resovii, młodym Olivierem Sukiennickim ze Stali Stalowa Wola i nieprzygotowanym do gry Grekem Giannisem Kiakosem.

A jednak Moskal potrafił w szybkim tempie wdrożyć do zespołu podstawy swojej filozofii trenerskiej. Od pierwszej minuty widać było, że Wisła chce grać piłką, z polotem, nie zadowalała się bramką zdobytą już w drugiej minucie przez Igora Sapałę. Była wyraźnie lepsza od wicemistrza Kosowa i wygrała zdecydowanie zasłużenie. Wielkie brawa.

Jednak przez długi czas wiele wskazywało, że zwycięży tylko 1:0, co przed rewanżem w gorącym Kosowie za tydzień wciąż nie byłoby komfortowym wynikiem. Marnowała kolejne dobre sytuacje strzeleckie, jak chociażby pudło na pustą bramkę Angela Baeny, aż wreszcie znów "uratował" ją ten, na którego w Krakowie mogą liczyć najbardziej.

Rodado przerasta Wisłę Kraków i I ligę. Wisła pojedzie do Kosowa z solidną zaliczką

Angel Rodado. Niekwestionowana gwiazda Wisły Kraków. Hiszpan, który w rezerwach Barcelony grał m.in. z Alejandro Balde. Gdy wydawało się, że po strzale głową w poprzeczkę jednego z jego kolegów Wisła ostatecznie traci szanse na drugie trafienie, Rodado jeszcze zdołał odebrać piłkę rywalowi w polu karnym, obrócić się z nią i z naprawdę trudnej pozycji oddać strzał zaskakujący kosowskiego bramkarza.

Rodado to piłkarz przerastający zespół Kazimierza Moskala, zawodnik bez dwóch zdań co najmniej na ekstraklasę i prawdziwy skarb Wisły. Jeśli na kimś kibice "Białej Gwiazdy" mają opierać nadzieje na powrót do ekstraklasy, to jest to właśnie autor zwycięskiej bramki w finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i łącznie 25 goli w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach zeszłego sezonu. Aż strach pomyśleć, gdzie byłaby Wisła Kraków bez tego 27-latka i jak sobie poradzi, jeśli faktycznie jeszcze tego lata odejdzie z Krakowa. A zainteresowanych nie brakuje.

2:0 - przy tym wyniku Wisła może jechać do Kosowa pełna swego. Biorąc pod uwagę, jak słabym zespołem okazało się KF Llapi, tylko prawdziwa kompromitacja zdobywcy Pucharu Polski może pozbawić go awansu do II rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie już czeka austriacki Rapid Wiedeń. Dla Kazimierza Moskala jest to z kolei piąty kolejny mecz w europejskich pucharach bez porażki, bo nawet gdy odpadał on ze Standardem, to za sprawą dwóch remisów i niestrzelenia bramek na wyjeździe.