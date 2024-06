Zaczęło się. Kolejny chętny na Adama Buksę. To mistrz kraju!

Adam Buksa ma za sobą niezwykle udany mecz przeciwko reprezentacji Holandii na Euro 2024. Napastnik zastąpił w wyjściowym składzie Roberta Lewandowskiego i już w 17. minucie wpisał się na listę strzelców. Był to jego siódmy gol w narodowych barwach, jednak pierwszy na tak ważnej imprezie.

Adam Buksa zmieni klub? Zaskakujący potencjalny kierunek

W piłce klubowej za Buksą natomiast niezwykle udany sezon w Antalyasporze, do którego był wypożyczony z RC Lens. Polak w 35 występach zdobył 16 bramek, jednak nie zostanie wykupiony przez turecki klub i wróci do Lens. Do francuskiego klubu nie miał jednak dobrego wejścia w sezonie 2022/23 i wiele wskazuje na to, że znów może zmienić klub.

Według doniesień portalu WP SportoweFakty Buksa znalazł się na celowniku jednego z najlepszych klubów w Danii. Mowa o FC Midtjylland, który w zakończonym niedawno sezonie został mistrzem kraju i celuje w sukcesy także w Lidze Mistrzów. Najpierw muszą jednak do niej awansować po eliminacjach i to właśnie m.in. dlatego zespół ten szuka kolejnych wzmocnień.

FC Midtjylland to nie jedyny klub, który interesuje się reprezentantem Polski. Niedawno media informowały o zainteresowaniu m.in. Besiktasu czy Trabzonsporu. Nic dziwnego, że po tak dobrym sezonie Polak nie może narzekać na brak ofert. A dobrymi występami na Euro może jeszcze poprawić swoje notowania wśród skautów.

Zanim jednak wybór nowego pracodawcy, przed Adamem Buksą kolejne mecze na mistrzostwach Europy. Już w piątek 21 czerwca biało-czerwoni zagrają z Austrią na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Cztery dni później czeka ich starcie przeciwko Francji. Polacy wciąż mają szansę na wyjście z grupy.