Alarm w Austrii przed meczem z Polską. Trąbią tylko o jednym

Reprezentacja Austrii po porażce z Francją na Euro 2024 jest wyjątkowo zmobilizowana na spotkanie z Polską. Przez niektórych jest uważana za faworyta, lecz austriackie media doszukały się czegoś, co może wzbudzać niepokój tamtejszych kibiców. Patrząc wyłącznie na bezpośrednie starcia, to Polacy są wyraźnymi faworytami. "To nie wróży dobrze przed pojedynkiem obu drużyn" - podkreślił portal oe24.at.

