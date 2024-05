Stało się! Arcyważne wieści ws. reprezentanta Polski. To koniec

Buksa na podbój zagranicznych boisk wyruszył w 2020 roku po udanym czasie w Pogoni Szczecin, gdzie zbudował sobie solidną markę. Kierunek wybrał nietypowy (wtedy jeszcze można go było tak nazwać), bo amerykańską MLS i zespół New England Revolution, który zapłacił za niego szczecinianom ponad 4 miliony euro. Tam również spisywał się bardzo dobrze, strzelając 35 goli w 73 meczach. Postanowił wrócić do Europy na podbój najmocniejszych lig.

Francja niełaskawa, organizm samego Buksy też

Wybrał francuskie RC Lens, jednak ta decyzja okazała się nietrafiona. Buksę cały sezon 2022/23 trapiły różne kontuzje, przez co nie miał szans przebić się do pierwszego składu notującego fantastyczną kampanię (wicemistrzostwo Francji) zespołu. Szanse na regularną grę również w bieżącej kampanii miałby małą, toteż udał się na wypożyczenie. Padło na Antalyaspor, średniaka z ligi tureckiej. Krok w tył? Owszem. Ale czasem trzeba się cofnąć, by móc potem ruszyć do przodu.

Turcja miejscem odrodzenia. Probierz też to zauważył

Najważniejsze jednak, że ten pomysł wypalił. Buksa zanotował bardzo dobry sezon, w którym w 33 spotkaniach w lidze tureckiej strzelił 16 goli. Daje mu to piąte miejsce wśród strzelców, choć większość ligi rozegra jeszcze dzisiaj i jutro swoje ostatnie mecze w sezonie. Antalyaspor zakończył już rozgrywki remisem 1:1 z Alanyasporem (Buksa strzelił ładnego gola głową) i bez względu na wyniki pozostałych spotkań zajmie 10. miejsce w tabeli Super Lig. Dzięki dobrej formie Polak wrócił też do reprezentacji i od października jest regularnie powoływany przez Michała Probierza.

Mimo świetnego sezonu będzie to koniec Buksy w Antalyasporze. Turecki klub nie wykupi go z Lens, o czym poinformował sam Polak w poście na Instagramie, w którym żegnał się z kibicami. Jaki będzie jego następny krok? Turcy piszą o potencjalnym powrocie do MLS, ale po takim sezonie jak najbardziej możliwe jest, że Buksa zostanie w Europie. Spróbuje ponownie w Lens lub gdziekolwiek indziej. Gdyby inny, mocniejszy klub znad Bosforu zechciał go sprowadzić, żadnego zdziwienia też by nie było.