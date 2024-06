Jest decyzja! Drużyna z Izraela chciała grać w Łodzi. Miasto odpowiada

Wicemistrz Izraela Maccabi Hajfa na mecze w kwalifikacjach do europejskich pucharów przenosi się do Łodzi - taką informację przekazał w niedzielę izraelski klub. Na odpowiedź z urzędu miasta nie trzeba było długo czekać. W poniedziałek Miejska Arena Kultury i Sportu w Łodzi poinformowała, że do tego nie dojdzie.

Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl