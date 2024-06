Były selekcjoner reprezentacji Polski wróci do pracy?! Jasna deklaracja

Czesław Michniewicz półtora roku temu przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski po mundialu w Katarze. Wpływ na to miały nie tylko aspekty sportowe, ale też afera premiowa i cała atmosfera wokół kadry narodowej. Później 54-latek pracował w Arabii Saudyjskiej. Tam nie odniósł jednak wielkich sukcesów i rozstał się z Abha Club po zaledwie kilku miesiącach pracy.

Czesław Michniewicz wróci do pracy!? Jasna deklaracja

Były selekcjoner kadry od października 2023 roku znów jest bezrobotny. Czy w najbliższym czasie zamierza wrócić do pracy? Sam zainteresowany odniósł się do tej kwestii na Kanale Zero po tym jak jeden z widzów zadzwonił do studia i zadał mu pytanie o przyszłość. - Nie mam obecnie planów, żeby wrócić do pracy w naszej lidze - przyznał.

- Będę starał się szukać pracy w zagranicznych ligach. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt - dodał 54-letni szkoleniowiec. W rozmowie z RMF FM podkreślił za to, że w najbliższym czasie zamierza skupić się na projekcie realizowanym z Kanale Zero, gdzie pełni rolę eksperta.

Przypomnijmy, że oprócz pracy z kadrą seniorską Michniewicz ma w CV także młodzieżową reprezentację Polki oraz pracę w Legii Warszawa, Zagłębiu Lubin, Lechu Poznań czy Pogoni Szczecin. Największe sukcesy klubowe odniósł ze stołecznym klubem.

