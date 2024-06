Ogromne poruszenie. Zasłużony klub z Izraela przenosi się do Polski!

Stadion ŁKS-u Łódź tego lata będzie gościł u siebie mecze europejskich pucharów. Niestety nie z udziałem samego ŁKS-u, który spadł do I ligi, a izraelskiego Maccabi Hajfa. Ze względu na wojnę izraelsko-palestyńską wicemistrzowie Izraela musieli sobie znaleźć "domowy" obiekt za granicą. Padło na Stadion Miejski im. Władysława Króla. Wokół sprawy narosło wiele kontrowersji.

Mecze el. do Ligi Konferencji w Łodzi. Fani niezadowoleni

Informację na ten temat przekazało w niedzielę Maccabi. - Zespół domowe mecze w eliminacjach Ligi Konferencji będzie rozgrywał na Stadionie ŁKS-u w Łodzi. Losowanie drugiej rundy w najbliższą środę - przekazano na oficjalnym profilu klubu w portalu X.

W Polsce wiadomość nie została przyjęta zbyt entuzjastycznie. Spora część kibiców wyrażała w komentarzach swoje niezadowolenie. Wszystko przez działania izraelskiej armii w Strefie Gazy. Izrael oskarżany jest o zbrodnie wojenne na Palestyńczykach. Na początku kwietnia w wyniku izraelskiego ostrzału zginął zaś polski obywatel, zaangażowany w pomoc humanitarną.

ŁKS odcinają się decyzji ws. Maccabi Hajfa. "Nie ma żadnego związku"

Protesty fanów nie pozostały bez echa. Do sprawy odniosły się w serwisie X władze ŁKS-u. - Informujemy, że ŁKS Łódź nie ma żadnego związku z organizacją meczów klubu Maccabi Hajfa w europejskich pucharach na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla. Pytania dotyczące tej sprawy należy kierować do administratora obiektu, czyli do Pana Macieja Łaskiego, prezesa zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu - napisano.

Krótkim wpisem podzielił się także prezes klubu z Łodzi, Tomasz Salski. - Pozwolicie, że nie będę komentował pomysłów MAKiSu - uciął temat.

Maccabi Haifa rywalizację w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy rozpocznie od drugiej rundy. Swoje mecze rozegra 25 lipca i 1 sierpnia. Na razie nie wiadomo, które spotkanie odbędzie się w Łodzi. Losowanie odbędzie się w najbliższą środę 19 czerwca.