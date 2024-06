To ma być pierwszy transfer Flicka w Barcelonie. Ogromne zaskoczenie

Ostatnie miesiące dla FC Barcelony nie były zbyt dobre i spokojne. Zarówno na płaszczyźnie sportowej, jak i kadrowej. Największe zawirowania dotyczyły przyszłości Xaviego, który jeszcze w styczniu zapowiadał odejście wraz z końcem sezonu, a w kwietniu zmienił decyzję. Kiedy wydawało się, że ostatecznie pozostanie na stanowisku trenera, nagle rozwścieczony jedną z jego wypowiedzi Joan Laporta postanowił go zwolnić. Tym samym od kilkunastu dni nowym szkoleniowcem Barcelony jest Hansi Flick.

Flick już wprowadza nowe porządki. Upatrzył sobie jednego piłkarza

- Barcelona ma jedną z najlepszych akademii na świecie. Mają dobrą mieszankę doświadczonych oraz młodych i utalentowanych piłkarzy. Musimy sprawiać, aby stawali się coraz lepsi. Będziemy pracować nad tym razem z Deco i prezesem Laportą. Bardzo ważna jest dla mnie praca zespołowa, musimy trzymać się razem i skupiać się na naszych celach. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę to zrobić z tymi ludźmi - mówił Niemiec tuż po objęciu stanowiska po Xavim.

Ostatnio hiszpańskie media ustaliły, że Flick już na początku kadencji chce ściągnąć do zespołu nowego piłkarza do środka pola. Według Toniego Juanmartiego z katalońskiego "Sportu" jego ulubieńcem stał się Angelo Stiller. To 23-letni zawodnik VfB Stuttgart, które w niedawno zakończonym sezonie sięgnęło po wicemistrzostwo Bundesligi. Młody Niemiec znacząco przyczynił się do tego sukcesu. Łącznie rozegrał 36 spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zanotował sześć asyst.

Stiller to środkowy pomocnik o bardziej defensywnym charakterze. Ponoć Hansiego Flicka uwiodły mobilność i profil 23-latka. Nowy trener Barcelony pragnie zobaczyć go od nowego sezonu w swoim zespole. Deco (dyrektor sportowy - red.) w najbliższym czasie ma rozpocząć działania ws. potencjalnego transferu. Na ten moment wartość Angelo Stillera oscyluje w granicach 20-25 milionów euro. Jego kontrakt z Stuttgartem jest ważny do końca czerwca 2027 roku. Co ciekawe, Flick doskonale zna piłkarza jeszcze za czasów, kiedy był asystentem pierwszego trenera Bayernu. W rezerwach niemieckiego klubu Stiller występował w latach 2010-2021. Gdyby tego było mało, dał mu nawet zadebiutować w Lidze Mistrzów w barwach pierwszej drużyny w grudniu 2020 roku, kiedy został już pierwszym szkoleniowcem.

Jednocześnie dziennikarz "Sportu" zaznacza, że według niego lepszą opcją na wzmocnienie środka pola Barcelony byłby transfer Mikela Merino - 27-letniego pomocnika Realu Sociedad, który w zakończonym sezonie do pięciu asyst dołożył aż osiem goli w 45 rozegranych spotkaniach. Za tego piłkarza wicemistrzowie Hiszpanii musieliby jednak zapłacić zdecydowanie więcej. To nie jedyne plany transferowe Hansiego Flicka na zbliżające się okienko.