Real kontra Ancelotti. Jest dalszy ciąg. Nieoczekiwany zwrot

- Podobnie jak my, inne kluby odrzucą zaproszenie - powiedział Carlo Ancelotti o udziale Realu Madryt w nowych Klubowych Mistrzostwach Świata. Te słowa wywołały burzę i zamieszanie, co sprawiło, że Real opublikował oficjalny komunikat, w którym odniósł się do wypowiedzi swojego szkoleniowca. Kilka minut później także Ancelotti wyjaśnił własne słowa z wywiadu dla "Il Giornale".

