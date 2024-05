Flick od razu zawstydził Xaviego. W Barcelonie będą zachwyceni

- Kibic Barcelony musi zrozumieć, że sytuacja jest bardzo skomplikowana. Nie jesteśmy w stanie konkurować ekonomicznie. To nie ma nic wspólnego z tym, co mieliśmy 25 lat temu, kiedy trener przyszedł i powiedział: "Chcę tego, tego i tego". To już tak nie działa. Nie jesteśmy na takim samym poziomie jak inne kluby, które mają lepszą sytuację ekonomiczną - powiedział Xavi na konferencji prasowej przed meczem z Almerią (2:0), czym w zasadzie wydał na siebie wyrok.

Wypowiedź szkoleniowca bardzo nie spodobała się prezesowi Joanowi Laporcie, który mimo wcześniejszego porozumienia, ostatecznie zdecydował się go zwolnić. W środę 29 maja ogłoszono, że następcą Hiszpana został Hansi Flick, były trener Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec.

Hansi Flick zabrał głos po podpisaniu kontraktu z FC Barceloną. Jest różnica w porównaniu z Xavim

Nowy trener Barcelony przy okazji prezentacji udzielił wywiadu klubowym mediom. I swoimi pierwszymi wypowiedziami raczej zyskał sympatię kibiców. - To wielki zaszczyt i spełnienie marzeń, aby podpisać kontrakt i pracować dla Barcelony. Cieszę się, że mogę zacząć pracę. Klub jest niesamowity. Jestem w Barcelonie od kilku godzin, wszyscy tutaj kochają ten klub i dają z siebie wszystko, aby osiągnąć sukces - powiedział.

Jego słowa mają zupełnie inny wydźwięk niż te Xaviego, który mocno studził nastroje fanów. Od Flicka bije entuzjazm i klasa. To z pewnością uspokoi kibiców, a przede wszystkim piłkarzy i zarząd. Niemiec może zagwarantować tak potrzebną stabilizację.

Flick zdradził, jak ma grać prowadzony przez niego zespół. - Filozofia klubu jest podobna do mojej. Posiadanie piłki, atakowanie to rzeczy, które kocham i będziemy nad tym pracować - wyjaśnił. I zwrócił uwagę na inne aspekty.

- Barcelona ma jedną z najlepszych akademii na świecie. Mają dobrą mieszankę doświadczonych oraz młodych i utalentowanych piłkarzy. Musimy sprawiać, aby stawali się coraz lepsi. Będziemy pracować nad tym razem z Deco i prezesem Laportą. Bardzo ważna jest dla mnie praca zespołowa, musimy trzymać się razem i skupiać się na naszych celach. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę to zrobić z tymi ludźmi - przyznał. Xavi raczej nie był tak optymistycznie nastawiony do tej współpracy, zresztą Laporta i Deco też nie mieli do niego pełnego przekonania.

Hansi Flick zapowiedział, o co chce grać z FC Barceloną

Flick to utytułowany szkoleniowiec, może pochwalić się m.in. dwoma mistrzostwami Niemiec czy triumfem w Lidze Mistrzów. W Katalonii również chce grać o najwyższe cele. - Wygrałem kilka trofeów z Bayernem Monachium i mój głód zdobywania kolejnych tytułów jest bardzo duży. Chcę podążać tą drogą z Barceloną. Myślę, że razem możemy wiele osiągnąć, to ważne - zakończył.