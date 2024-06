Król strzelców La Liga nie dojeżdża. Mocne słowa. "Daleko mu do Lewandowskiego"

Reprezentacja Polski przygotowuje się do przedostatniego sprawdzianu przed rozpoczynającym się 14 czerwca Euro 2024. Już w piątek, 7 czerwca o godzinie 20:45 drużyna prowadzona przez Michała Probierza zmierzy się z Ukrainą. Ten mecz zapowiadany jest też jako pojedynek Roberta Lewandowskiego z Artemem Dowbykiem.

Szczere wyznanie byłego reprezentanta Ukrainy o Dowbyku. "Nie jest jeszcze piłkarzem pokroju Lewandowskiego"

W minionym sezonie Artem Dowbyk został królem strzelców La Liga. Ukraiński napastnik występujący w barwach Girony strzelił 24 gole i zanotował osiem asyst. Drugie miejsce zajął Alexander Sorloth (24 gole, 6 asyst), a trzecie Robert Lewandowski (19 goli, 8 asyst).

- Dowbyk bardzo dobrze spisał się w swoim pierwszym sezonie w Hiszpanii. Jednak, żebyśmy mogli ich porównać do siebie, to musi rozegrać jeszcze kilkanaście takich sezonów w silnej europejskiej lidze. Nie jest jeszcze piłkarzem pokroju Lewandowskiego, ale jeżeli nadal będzie się tak rozwijał, to za kilka lat jest w stanie mu dorównać - powiedział Wjaczesław Szewczuk, były reprezentant Ukrainy i legenda Szachtara Donieck w rozmowie z TVP Sport.

Wjaczesław Szewczuk nie dostrzega podobieństw między oboma piłkarzami. - To napastnicy o zupełnie innej charakterystyce. Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy w ostatnich latach. Dowbyk ma ogromny potencjał, ale musi jeszcze zebrać więcej doświadczenia - stwierdził.

Na mistrzostwach Europy Ukraina zagra w grupie E z Rumunią (17.06, godz. 15:00), Słowacją (21.06, godz. 15:00) i Belgią (26.06, godz. 18:00). Jakie nastroje panują w Ukrainie przed tym turniejem - Pierwszym celem Ukrainy jest wyjście z grupy. Potem zobaczymy, jak ułoży się drabinka i na kogo trafimy. Nastrój jest pozytywny, bo mamy mocny zespół, ale zdajemy sobie sprawę, że nie będzie łatwo o dobry wynik - podsumował były reprezentant Ukrainy.

Towarzyskie spotkanie Polska - Ukraina przed Euro 2024 odbędzie się w piątek 7 czerwca o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.